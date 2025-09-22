به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، اداره کل هواشناسی استان یزد اعلام کرد:از امروز تا پنجشنبه با فعالیت موج جوی، کاهش دما، در برخی نقاط وزش باد به نسبت شدید تا شدید بعضاً با گرد و خاک و انتقال گرد و غبار از مناطق مجاور به استان یزد پیش‌بینی می‌شود.

همچنین امروز در ساعات بعدازظهر و اوایل شب افزایش ابر با احتمال رگبار پراکنده در استان یزد دور از انتظار نیست.