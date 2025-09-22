کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: صبح امروز آسمان مناطق مرکزی استان نیمه ابری تا ابری و در پاره‌ای نقاط آن وقوع بارش پراکنده باران دور از انتظار نیست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور گفت: از امروز تضعیف فعالیت سامانه کم فشار فصلی در استان پیش‌بینی می‌شود و بعدازظهر نیز در ارتفاعات استان رشد ابر پیش بینی می‌شود و رگبار پراکنده باران و رعد و برق محتمل خواهد بود.

او افزود: دریا در محدوده دریایی استان کمی مواج و در صورت احتیاط شناور‌های سبک، شرایط برای تردد سایر شناور‌ها مساعد خواهد بود و در محدوده استان‌های خوزستان و بوشهر دریا نسبتاً مواج پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: فردا سه شنبه نیز این شرایط جوی و دریایی مورد انتظار است و از اواخر وقت سه شنبه تا صبح پنجشنبه آب‌های خلیج فارس و غرب تنگه هرمز با وزش باد‌های نسبتاً شدید شمال غربی، مواج پیش بینی می‌شود و سبب محدودیت در تردد‌های دریایی در این مناطق خواهد شد.

مرضیه سی سی پور گفت: توصیه می‌شود برای این مدت تمهیدات لازم در بنادر غربی استان در نظر گرفته شود و از لحاظ دمایی تا پایان هفته افزایش ۱ تا ۲ درجه‌ای دمای بیشینه مورد انتظار است.