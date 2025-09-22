به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، مرکز هدایت و مدیریت عملیات بحران دانشگاه علوم پزشکی جیرفت اعلام کرد این تصادف شامگاه یکشنبه ساعت ۲۰:۳۹ دقیقه رخ داد و۶ مصدوم این حادثه باسه آمبولانس اعزامی اورژانس پیش بیمارستانی و ٢ نفر از مصدومان هم با وسایل نقلیه شخصی به بیمارستان امام خمینی (ره) این شهر منتقل شدند.

جیرفت در ۲۳۸ کیلومتری جنوب مرکز استان کرمان قرار گرفته و شهر بلوک در بخش اسماعیلی این شهرستان قرار دارد.