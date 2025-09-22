تصادف در گچساران با ۸ مصدوم
سرپرست اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد، از امدادرسانی به ۸ مصدوم در تصادف دو پژو ۴۰۵ در گچساران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، پرویز غفار فرد گفت: ساعت ۲۲:۵۴ دوشنبه ۳۰ شهریورماه، بر اثر برخورد دو دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ در محور گچساران جنب پاسگاه امامزاده جعفر، ۸ نفر مصدوم شدند.
وی بیان کرد: پس از حضور سریع نیروهای اورژانس و هلالاحمر در صحنه، ۳ مصدوم توسط کد عملیاتی ۷۱۱ و ۳ مصدوم دیگر توسط کد ۷۴۳ به بیمارستان شهید رجایی گچساران منتقل شدند.
سرپرست اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: همچنین یک مصدوم توسط تیم امدادی هلالاحمر به این مرکز درمانی انتقال یافت.
غفارفرد گفت: یکی از مصدومان نیز پس از اخذ رضایتنامه، از انتقال به مرکز درمانی خودداری کرد.