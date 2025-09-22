سرپرست اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد، از امدادرسانی به ۸ مصدوم در تصادف دو پژو ۴۰۵ در گچساران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، پرویز غفار فرد گفت: ساعت ۲۲:۵۴ دوشنبه ۳۰ شهریورماه، بر اثر برخورد دو دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ در محور گچساران جنب پاسگاه امامزاده جعفر، ۸ نفر مصدوم شدند.

وی بیان کرد: پس از حضور سریع نیروهای اورژانس و هلال‌احمر در صحنه، ۳ مصدوم توسط کد عملیاتی ۷۱۱ و ۳ مصدوم دیگر توسط کد ۷۴۳ به بیمارستان شهید رجایی گچساران منتقل شدند.

سرپرست اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: همچنین یک مصدوم توسط تیم امدادی هلال‌احمر به این مرکز درمانی انتقال یافت.