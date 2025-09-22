به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیرکل کمیته امداد هرمزگان گفت: این طرح با هدف کمک به شکوفاهی استعداد‌ها و کسب مهارت و در راستای توانمندسازی فکری و علمی دختران استان هرمزگان و با همکاری کمیته امداد و جمعیت هلال احمر برگزار شد.

حمید باسره افزود: یکی از اهداف اصلی کمیته امداد به ویژه در سال‌های اخیر توجه به توانمندسازی دختران و بانوان جامعه هدف این نهاد بوده است که طرح ملی یاس از جمله برنامه‌های جدید، موفق و پیشرو در حوزه توانمندسازی بانوان است.

وی گفت: طرح ملی یاس ویژه دختران ۲۰ تا ۴۰ سال استان است که رویکرد اصلی آن خودباوری، توانمندسازی، اشتغال، کسب مهارت و نقش آفرینی مفید دختران در اجتماع است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر هرمزگان نیز در این همایش گفت: در حال حاضر بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ نفر از دختران هرمزگان در طرح ملی یاس (یاران آینده ساز) عضویت دارند.

مختار سلحشور با بیان اینکه به افراد عضو طرح ملی یاس آموزش‌های مختلف و متنوع در حوزه فعالیت‌های اجتماعی ارائه می‌شود افزود: تاکنون بیش از ۹۰۰ تَن از این افراد مشغول به کار شده‌اند.

طرح ملی یاس با همکاری جمعیت هلال احمر و کمیته امداد از سال ۱۴۰۰ در کشور آغاز شد.