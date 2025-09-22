پخش زنده
همایش سه روزه طرح ملی یاس با حضور ۲۰۰ تَن از دختران عضو تشکل یاس در هرمزگان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیرکل کمیته امداد هرمزگان گفت: این طرح با هدف کمک به شکوفاهی استعدادها و کسب مهارت و در راستای توانمندسازی فکری و علمی دختران استان هرمزگان و با همکاری کمیته امداد و جمعیت هلال احمر برگزار شد.
حمید باسره افزود: یکی از اهداف اصلی کمیته امداد به ویژه در سالهای اخیر توجه به توانمندسازی دختران و بانوان جامعه هدف این نهاد بوده است که طرح ملی یاس از جمله برنامههای جدید، موفق و پیشرو در حوزه توانمندسازی بانوان است.
وی گفت: طرح ملی یاس ویژه دختران ۲۰ تا ۴۰ سال استان است که رویکرد اصلی آن خودباوری، توانمندسازی، اشتغال، کسب مهارت و نقش آفرینی مفید دختران در اجتماع است.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر هرمزگان نیز در این همایش گفت: در حال حاضر بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ نفر از دختران هرمزگان در طرح ملی یاس (یاران آینده ساز) عضویت دارند.
مختار سلحشور با بیان اینکه به افراد عضو طرح ملی یاس آموزشهای مختلف و متنوع در حوزه فعالیتهای اجتماعی ارائه میشود افزود: تاکنون بیش از ۹۰۰ تَن از این افراد مشغول به کار شدهاند.
طرح ملی یاس با همکاری جمعیت هلال احمر و کمیته امداد از سال ۱۴۰۰ در کشور آغاز شد.