به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ درحکمی از سوی رئیس سازمان بهزیستی کشور، خانم رقیه رحمانی سرپرست اداره کل بهزیستی مازندران شد.

آیین معارفه سرپرست جدید اداره کل بهزیستی مازندران برگزار و خانم رحمانی به‌عنوان سرپرست جدید این اداره کل معرفی شد.

بهره گیری از ظرفیت زنان در مدیریت از سیاست‌های کلان دولت چهاردهم است

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران در مراسم معارفه سرپرست اداره کل بهزیستی مازندران گفت: بهره گیری از ظرفیت زنان در مدیریت‌های از سیاست‌های کلان دولت چهاردهم است.

حسینی‌جو با تأکید بر اینکه جایگاه‌های مدیریتی فرصتی برای خدمت به مردم هستند، اظهار داشت: مدیریت‌ها ماندگار نیستند، آنچه در تاریخ و حافظه مردم باقی می‌ماند تلاش صادقانه در مسیر توسعه پایدار و تحقق عدالت اجتماعی است.

وی خاطرنشان کرد: سازمان بهزیستی نهادی اجتماعی و تخصصی است که نقشی کلیدی در تحقق عدالت اجتماعی، توانمندسازی اقشار مختلف و گسترش خدمات حمایتی دارد که دستیابی به این اهداف، نیازمند بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های انسانی، مادی و معنوی استان مازندران است.

سازمان بهزیستی، نهادی تخصصی و متفاوت است

مدیرکل پیشین بهزیستی مازندران هم با بیان اینکه این روز روزی سخت و در عین حال روز خوبی برای او است، گفت: سخت از آن جهت که فرصت هم‌نشینی و خدمت در کنار شما عزیزان از دست می‌رود و خوب به دلیل آنکه فردی باتجربه و از والسابقون سازمان بهزیستی، سکان هدایت این مجموعه ارزشمند را در مازندران برعهده می‌گیرد.

خانم فریبا بریمانی با تأکید بر اینکه بهزیستی یک سازمان معمولی نیست بلکه نهادی تخصصی و متفاوت است، افزود: خدمت در این سازمان صرفاً یک وظیفه اداری نیست بلکه رسالتی اجتماعی و انسانی است و موسسات، کارکنان، خیرین و فعالان حوزه غیردولتی با همه توان و تعهد در مسیر خدمت به جامعه هدف تلاش می‌کنند.

وی به برخی از دستاورد‌های دوران مدیریتی خود اشاره کرد و گفت: ارتقای اعتبار سازمان به بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان، کسب عنوان شایسته تقدیر در جشنواره شهید رجایی و اجرای طرح‌های نوین با منشأ تجربه خدمت من در مازندران، بخشی از این دستاوردهاست که با همکاری همه شما محقق شد.

مدیرکل پیشین بهزیستی مازندران خاطرنشان کرد: کار در بهزیستی شبانه‌روزی است و هر آنچه در این مسیر به دست آمده، مرهون تلاش تک‌تک شما عزیزان است. خدمت در بهزیستی برای من تنها ادای دین بود، چرا که نخستین تجربه‌های کاری و مدیریتی‌ام را از همین استان آموختم.

تلاش برای حفظ کرامت نیروی انسانی و جامعه هدف

سرپرست جدید اداره کل بهزیستی مازندران نیز در این مراسم با قدردانی از اعتماد رئیس سازمان بهزیستی کشور و همراهی استاندار مازندران، مسئولیت جدید خود را سنگین توصیف کرد و گفت: از امروز بار امانتی بزرگ بر دوش من نهاده شده است و تمام تلاش خود را برای حفظ کرامت نیروی انسانی و جامعه هدف به‌عنوان خادم مردم در این نهاد به‌کار خواهم بست.

خانم رقیه رحمانی با بیان اینکه توانمندسازی جامعه هدف و تحقق عدالت اجتماعی در بهزیستی ضرورتی انکارناپذیر است، افزود: برنامه‌های تحول‌گرایانه مبتنی بر سیاست‌های ۹ گانه سازمان بهزیستی، نقشه راه پیش روی ما خواهد بود که نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و عملیاتی‌سازی اجرایی است.

سرپرست جدید اداره کل بهزیستی مازندران، بهره‌گیری از دانش روز، همفکری و هم‌افزایی درون‌سازمانی، همراهی خیرین و شرکای اجتماعی را از اولویت‌های مدیریتی خود دانست و تأکید کرد: تلاش خواهم کرد در مسیر توسعه‌محوری، دسترسی جامعه هدف به خدمات بهزیستی را گسترش داده و آن را متصل به تحقق عدالت اجتماعی نمایم.

رحمانی همچنین رویکرد مدیریتی خود را بر پایه مدیریت مشارکتی، عدالت‌محوری، نوآوری و آینده‌نگری عنوان کرد و از همه کارکنان، خیرین، مؤسسات غیردولتی و شرکای اجتماعی خواست در مسیر ارتقای کیفیت خدمات به جامعه هدف همراهی کنند.

گفتنی است در این مراسم از زحمات خانم فریبا بریمانی مدیرکل پیشین قدردانی و خانم رقیه رحمانی به عنوان سرپرست جدید اداره کل بهزیستی مازندران معرفی شد.