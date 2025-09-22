پخش زنده
پردیس علم و فناوری سدید در شهرک صنعتی سدید استان کرمان با حضور معاون علمی رئیسجمهور افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمان، سفر معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رییسجمهور، به استان کرمان، با هدف حمایت از شرکتهای دانشبنیان و شناسایی استعدادهای نوآورانه، باافتتاح پردیس علم و فناوری سدید در شهرک صنعتی سدید دیشب به پایان رسید.
پردیس علم و فناوری سدید صانع کرمان، با همکاری جوانان مسجد امام حسین (ع) و شرکت شهرک صنعتی سدید، از سال ۱۴۰۱ فعالیت خود را آغاز کرده و. این مجموعه با هدف توسعه فناوری و نوآوری در استان، شامل راهاندازی مرکز رشد و نوآوری و حمایت از ۳۶ تیم فناور بوده است.
موفقیتهای اولیه حاصل از این اقدامات، شرکت شهرک صنعتی را به راهاندازی پردیس علم و فناوری سدید و رفع نیازهای فناوران و نوآوران شهر کرمان ترغیب کرد.
روند راهاندازی و گسترش پردیس با صدور مجوز توسط شورای گسترش آموزش عالی (جلسه شماره ۹۷۲ مورخ ۱۳/۱۴/۱۴۰۲) و صدور حکم رئیس پردیس توسط رئیس پارک علم و فناوری استان کرمان، آغاز شد.
پردیس علم و فناوری خصوصی سدید تاکنون بیش از ۱۰۰۰ متر فضای اداری و آزمایشگاهی ایجاد کرده ومجتمع ۱۳ واحدی آن در حوزه ساخت و تولید ماشینهای پیشرفته آماده بهرهبرداری است و برنامهریزی برای ساخت ۱۰۰ واحد کوچک مقیاس در حوزههای کشاورزی و صنایع وابسته، دارویی، برق و الکترونیک، و مواد شیمیایی و مواد پیشرفته در دستور کار قرار دارد.
پردیس علم و فناوری سدید اولین پردیس علم و فناوری استان و اولین پردیس علم و فناوری خصوصی در منطقه جنوب شرق، با مشارکت پارک علم و فناوری استان کرمان و شرکت شهرک صنعتی سدید صانع راهاندازی شده است.
این پردیس به عنوان یکی از اجزای زیستبوم فناوری و نوآوری، دسترسی واحدهای فناور و دانشبنیان به امکانات و زیرساختهای لازم را در سطوح مختلف آمادگی فناورانه فراهم میآورد.
تاکنون ۱۳ شرکت دانشبنیان و هفت شرکت فناور در پردیس علم و فناوری مستقر شدهاند و با توجه به توسعه زیرساختها، درخواستهای متعددی برای گسترش پردیس وجود دارد. دستیابی به فناوری تولید پیگمنت از تیتانیوم و استقرار دفتر تحقیق و توسعه چند شرکت بزرگ از سایر استانها از دیگر اقدامات شاخص پردیس علم و فناوری سدید محسوب میشود.
آموزش و توسعه دانشجویان و دانش آموختگان نیز همواره از برنامههای محوری پردیس بوده است. در این راستا، طی یک سال گذشته، ۶ رویداد تخصصی مسئلهمحور در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی با محوریت پردیس برنامهریزی و اجرا شده است.
رونمایی از لاینر هندلر آسیابهای معدنی
همچنین در حاشیه این آیین افتتاح، از «لاینر هندلر آسیابهای معدنی» محصولی نوآورانه از شرکت دانشبنیان پیشروصنعت دانش فراز رونمایی شد.
این دستگاه پیشرفته، تحولی در نحوه جابجایی و نصب لاینرها، که از اجزای حیاتی آسیابهای معدنی محسوب میشوند، ایجاد خواهد کرد.
لاینرها نقش اساسی در آسیابهای معدنی ایفا میکنند؛ وظیفه آنها ایجاد پروفیل بار مناسب و حفاظت از بدنه اصلی آسیا در برابر سایش است. با توجه به سایش مداوم و احتمال شکستگی لاینرها، تعویض دورهای یا موردی آنها امری ضروری است. در گذشته، وزن زیاد و فضای محدود نصب این قطعات، فرآیند جابجایی و نصب لاینرها را به فعالیتی دشوار و زمانبر تبدیل کرده بود. لاینر هندلر جدید، با ارائه راهکاری تخصصی، این چالشها را مرتفع ساخته و فرآیند جابجایی و نصب این تجهیزات را تسهیل میکند.
استفاده از یک لاینر هندلر مناسب، که از توان، دامنه حرکتی و دسترسی کافی برخوردار باشد، میتواند زمان تعویض و نصب لاینرها را به طور محسوسی کاهش دهد.
، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رییسجمهور در این مراسم اعلام کرد: این محصول بازار صادراتی بسیار خوبی دارد و جزو شاهکارهای مهندسی است
حسین افشین،درباره مزیت رقابتی این محصول، افزود: قیمت این محصول در مقایسه با نمونههای خارجی، یک سوم است که این نکته بسیار قابل توجه است.
افشین افزود: امیدواریم که این نوآوری منجر به تولید در تناژ بالا شود.
وی همچنین آمادگی حمایت برای قرارداد تولید بار اول این محصول را اعلام کرد.