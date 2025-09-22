مدیر یک مدرسه غیر دولتی در سمنان به علت تخلف از قانون ثبت نام عزل و از اشتغال در مدارس دولتی به مدت یک سال محروم شد؛ مدرسه هم توبیخ رسمی گرفت .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، بر اساس اعلام روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان ؛ پرونده شکایت از یکی از مدارس غیردولتی این استان، با بررسی مستندات در کارگروه تخصصی به نتیجه رسید.

بر اساس اعلام دبیرخانه کارگروه تخصصی نظارت بر مدارس غیردولتی آموزش و پرورش استان سمنان ، پس از رسیدگی به شکایت از عملکرد یکی از مدارس در ثبت نام ، مستندات ارائه شده بررسی رأی نهایی صادر شد.

بر این اساس، موسسه حقوقی غیرتجاری آموزشی، به استناد بند ۲ ماده ۳۵ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی توبیخ رسمی دریافت کرد. همچنین مدیر این مرکز به دلیل تخلف ثبت نام دانش آموزان، عزل و به مدت یک سال از فعالیت در مدارس غیردولتی، محروم شد. این رأی برای اجرا به اداره آموزش و پرورش شهرستان مربوطه ابلاغ گردیده است.

بر اساس بند ۲ ماده ۳۵ قانون تأسیس و اداره مدارس غیردولتی، در صورت تخلف موسسات از مقررات آموزشی یا حقوق پرسنل، امکان اعمال مجازات از جمله توبیخ کتبی همراه با درج در پرونده پیش بینی شده است. این رأی به منظور حفظ کیفیت آموزشی و رعایت حقوق کارکنان مدارس غیردولتی صادر شده است.