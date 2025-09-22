پخش زنده
امروز: -
استاندار کرمانشاه گفت: باید میانگین جذب دانشآموزان در رشتههای مهارتی به ۵۰ درصد برسد؛ در حالی که در استان کرمانشاه این رقم ۴۶ درصد است و باید برای ارتقاء آن تلاش کنیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزکرمانشاه، استاندار کرمانشاه با تأکید بر نقش بنیادین آموزش و پرورش در توسعه و پیشرفت همه جانبه کشور، «پروژه مهر» و «مهارتآموزی» را دو اولویت مهم استان دانست و از برنامهریزی برای آغاز سال تحصیلی با حضور بیش از ۳۴۶ هزار دانشآموز و گسترش هنرستانهای جوار صنعت و کشاورزی خبر داد.
دکتر منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه در شورای آموزش و پرورش استان اظهار داشت: تحول علمی، تربیتی و توسعهای همه از آموزش و پرورش آغاز میشود و اگر این نهاد مهم درست و هدفمند حرکت کند، سایر بخشها نیز مسیر هموارتری را خواهند داشت.
وی با تأکید بر اینکه پروژه مهر مهمترین برنامه پیشروی استان است، افزود: شروع سال تحصیلی جدید با حضور بیش از ۳۴۶ هزار دانشآموز معادل ۱۷.۵ درصد جمعیت استان یک رویداد بزرگ و پر اهمیت است.
به همین منظور همه دستگاههای اجرایی موظفاند برنامههای خود را برای پشتیبانی از آموزش و پرورش تنظیم کنند تا آغاز سال تحصیلی با نشاط، منظم و شاداب برگزار شود.
استاندار کرمانشاه ادامه داد: در روز اول مهر جامعه شاهد شور و جنبوجوش علمی است و برای تسهیل حضور والدین در کنار فرزندانشان، ساعات کاری دستگاههای اجرایی در این روز تا ساعت ۹ صبح شناور خواهد بود تا خانوادهها بتوانند شخصاً دانشآموزان را همراهی کنند.
دکتر حبیبی به موضوع مهارتآموزی و توسعه هنرستانها پرداخت و گفت: امروز جامعه به شدت نیازمند رشتههای مهارتی و فنی است و براساس قانون برنامه هفتم توسعه، باید میانگین جذب دانشآموزان در رشتههای مهارتی به ۵۰ درصد برسد؛ در حالی که در استان کرمانشاه این رقم ۴۶ درصد است و باید برای ارتقاء آن تلاش کنیم.
مدیر ارشد استان با اشاره به ظرفیتهای صنعتی استان تصریح کرد: ۱۴ واحد صنعتی و تولیدی توانمند در استان وجود دارند که میتوانند پایگاه ایجاد هنرستانهای جوار صنعت باشند و این واحدها برندهای معتبر و باسابقه در کشور هستند و خودشان نیز به نیروی کار ماهر نیاز دارند. کمیتهای متشکل از اداره کل آموزش و پرورش، اداره کل فنی و حرفهای و خانه صنعت و معدن مأموریت یافته با این واحدها وارد مذاکره شود تا زمینه راهاندازی این هنرستانها فراهم گردد.
استاندار کرمانشاه تأکید کرد: خروجی این هنرستانها باید نیروی ماهر و کارآمدی باشد که بتواند بلافاصله وارد بازار کار شود و در صورت نیاز شخصاً در جلسات مربوط به این موضوع حضور پیدا خواهم کرد، چراکه اعتقاد دارم مهارتآموزی یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
دکتر حبیبی همچنین با یادآوری ظرفیتهای بزرگ کشاورزی استان گفت: کرمانشاه قطب کشاورزی کشور است و نباید این بخش در سایه صنعت مغفول بماند لذا از میان واحدهای صنعتی مطرح استان، دو کارخانه قند و مجموعههای مرتبط با صنایع تبدیلی کشاورزی فعالیت دارند که میتوانند مبنای راهاندازی هنرستانهای کشاورزی باشند و آموزشهای بومی و متناسب با نیازهای کشاورزی باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات مدارس غیردولتی اشاره کرد و افزود: بخش قابل توجهی از تعلیم و تربیت استان توسط مدارس غیردولتی انجام میشود و نمیتوان از کنار مشکلات آنان به سادگی عبور کرد و برخی محدودیتهای قانونی دست مدیران را بسته است، اما باید جلسهای ویژه با حضور مدیران مدارس غیردولتی، مسئولان آموزش و پرورش و استانداری برگزار شود تا دغدغههای آنان بررسی و راهکارهای مناسب ارائه شود.
دکتر حبیبی ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید گفت: از همه فرهنگیان، مدیران مدارس و دستاندرکاران تعلیم و تربیت استان صمیمانه تشکر میکنم و امیدوارم سال تحصیلی جدید با آرامش، نظم و نشاط آغاز شود و شاهد انگیزه و اشتیاق بالای دانشآموزان کرمانشاهی در مسیر علم و دانش باشیم.