بیش از یک‌هزار بسته لوازم‌التحریر میان دانش‌آموزان یتیم، بی‌بضاعت و کم‌بضاعت شهرستان مهریز توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، حسینی عضو مؤسسه خیریه مهرآفرین مهریز، با اعلام این خبر گفت: هر بسته لوازم‌التحریر متناسب با مقاطع مختلف تحصیلی از ابتدایی تا دبیرستان تهیه شده و ارزش آن بین ۷۰۰ هزار تا یک میلیون تومان برآورد می‌شود. در مجموع، برای اجرای این طرح بیش از یک میلیارد تومان هزینه شده است.

وی با اشاره به ویژگی‌های امسال افزود: هم‌افزایی و همراهی همه مؤسسات و مجموعه‌های فعال در حوزه خیریه با هدف جلوگیری از موازی‌کاری، از طریق برگزاری جلسه‌ای در فرمانداری شهرستان محقق شد.

به گفته حسینی، دانش‌آموزان دریافت‌کننده این بسته‌ها از طریق رابطان فرهنگی مدارس شامل مدیران و معاونان شناسایی شده‌اند تا کمک‌ها به‌صورت هدفمند به افراد نیازمند برسد.

وی، خاطرنشان کرد: بسته‌های توزیع‌شده شامل ۱۱ تا ۱۴ قلم لوازم‌التحریر بوده که بر اساس نیاز مقاطع تحصیلی متغیر است؛ از اقلام رنگ‌آمیزی و نوشت‌افزار برای دانش‌آموزان ابتدایی تا دفتر، خودکار و سایر لوازم ضروری برای دبیرستانی‌ها. تمامی اقلام نیز با کیفیت مناسب تهیه شده‌اند.