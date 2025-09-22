پخش زنده
در یک سال گذشته ۵۵۱ فقره پرونده از طریق مزایده و مذاکره به ارزش بیش از ۱۶۵ میلیارد ریال در خراسان جنوبی به فروش رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل جمعآوری و فروش اموال تملیکی خراسان جنوبی گفت: در این مدت ۵۷۷ ردیف کالا به ارزش بیش از ۲۳۰ میلیارد ریال در قالب پروندههای استرداد، انهدام و تعیین تکلیف شد.
محمد مراد قلی افزود: همچنین ۵۶ ردیف کالا به ارزش بیش از ۷۵ میلیارد ریال به صاحبان آن تحویل داده شد.
وی گفت: در یک سال گذشته بیش از ۵۰۰ ردیف کالا به ارزش تقریبی ۲۰ میلیارد ریال به سازمانهای حمایتی از جمله بهزیستی، زندانها، کمیته امداد و همچنین نهادهای آموزشی و پرورشی استان واگذار شده است.
مدیرکل جمعآوری و فروش اموال تملیکی خراسان جنوبی از اعاده بیش از ۳۰۰ تن هیدروکربن به گمرک استان برای تحویل به صاحبان کالا و تعیین تکلیف پروندههای سنواتی و معوق بهعنوان دیگر اقدامات این اداره یاد کرد.
مراد قلی گفت: این اداره همچنان شفافیت و تسریع در فرآیند واگذاری کالاها و تعیین تکلیف پروندههای معوق را سرلوحه اقدامات خود قرار داده است.