به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید اسکندر موسوی زاده گفت: پل کول به عنوان بزرگترین طرح عشایری در سطح استان و کشور در مسیر ایلراه باستانی پل کول از استان خوزستان به لرستان احداث شده و مسیر تردد و کوچ ۲ هزار خانوادر عشایری را تسهیل کرده است.

وی افزود: کوچ عشایر از مسیر رودخانه بختیاری با استفاده از گرگر به علت نبود این پل مشکلات زیادی ایجاد کرده بود و سالانه با غرق شدن و تلفات عشایر و دام زیادی همراه بود به طوری که کنار رودخانه قبرستانی از تلفات ایجاد شده است.

موسوی زاده اظهار داشت: پل کول دزفول با پیگیری عباس پاپی زاده نماینده دزفول در مجلس و از زمان مدیریت ایشان در سازمان امور عشایر آغاز شد و اکنون با پیگیری‌های انجام شده به اتمام رسید.

مدیرکل امور عشایر خوزستان با بیان اینکه مسیر ایلراه نیز در مراحل پایانی است، تصریح کرد: حدود ۷۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی برای ساخت این پل هزینه شده است.

وی با بیان اینکه نماینده دزفول تلاش زیادی برای تامین اعتبار و مشکلات عشایر و تجهیز ماشین عشایر داشته است، گفت: امروز با حضور فرماندار و مسوولان دزفول برای ارایه خدمات به جامعه عشایری مواردی بررسی شد تا هنگام بازگشت عشایر از ییلاق خدمات بهتری به عشایر این منطقه که بزرگترین جامعه عشایری کشور و استان را تشکیل می‌دهند، ارایه شود.

تامین سوخت مورد نیاز عشایر خوزستان

مدیرکل امور عشایر خوزستان با اشاره به در پیش بودن پاییز گفت: نفت و کپسول گاز طبق سال‌های گذشته تامین می‌شود و مشکلی در این خصوص وجود ندارد.

وی با بیان اینکه سوخت موردنیاز عشایر در سه سال اخیر به خوبی تامین شده است، افزود: امسال نیز نفت سفید با هماهنگی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی در نزدیک‌ترین محل توزیع سوخت تحویل داده می‌شود.

موسوی زاده به توزیع بیش از ۵.۵ میلیون لیتر نفت سفید بین عشایر خوزستان در سال گذشته اشاره و اظهارکرد: اگر موردی برای توزیع نفت سفید و کپسول شارژ شده وجود داشته باشد نیز رفع خواهد شد.

وی با بیان اینکه توزیع کپسول و نفت با تقاضای عشایر انجام و از ۱۵ آبانماه تقاضا بیشتر می‌شود، ادامه داد: مشکل آب آشامیدنی عشایر منطقه پیرفزک نیز امروز در نشستی بررسی شد تا آب چشمه با رضایت عشایر منطقه به نزدیکترین محل دسترسی آنها منتقل شود و خانواده‌های عشایری مجبور نباشند فاصله زیادی برای تهیه آب آشامیدنی طی کنند.

مدیرکل امور عشایر خوزستان تصریح کرد: تصمیماتی نیز برای بهسازی جاده‌های عشایری گرفته شد و با ماشین آلاتی که اداره امور عشایر در اختیار دارد نسبت به بهسازی مسیر‌های عشایری اقدام می‌شود.

وی افزود: با توجه به افت منابع آبی در پی کاهش بارندگی، بهسازی ولایروبی چشمه‌های عشایری نیز در دستور کار قرار گرفته است و خطوط انتقال آبی که قبلا احداث شدند نیز رسوب زدایی می‌شوند تا عشایر از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی بهره‌مند شوند.

موسوی زاده درخصوص عشایری که در حاشیه شهر دزفول ساکن هستند نیز گفت: آبرسانی به این عشایر با تانکر انجام می‌شود که یکی از آنها فرسوده است، امروز مقرر شد یک دستگاه تانکر جدید جایگزین و منابع آب فایبرگلاس خریداری شده نیز تحویل عشایر شوند.

وی ادامه داد: تلاش می‌شود علوفه دامی موردنیاز عشایر نیز توسط تشکل‌ها، اتحادیه دام‌های عشایری استان و شرکت تعاونی عشایری شهرستان تامین شود.

سهمیه آرد عشایر برای هر نفر در ماه به ۱۲ کیلوگرم افزایش یافت

مدیرکل امور عشایر خوزستان گفت: برای حل مشکل آرد عشایر نیز نشست‌های متعددی با اداره کل غله و بازرگانی عشایر برگزار و سهمیه آرد عشایر از ۱۰ کیلوگرم برای هر فرد در ماه به ۱۲ کیلوگرم افزایش یافت و کمبود جبران شد.