میانگین کیفیت هوای پایتخت صبح امروز با شاخص ۸۰ در شرایط قابل قبول است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، میانگین کیفیت هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته نیز با آلاینده شاخص ذرات معلق کوچک‌تر از ۱۰ میکرون روی عدد ۱۲۱ و در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشت.

از ابتدای امسال تاکنون کیفیت هوای پایتخت‌,۶ روز در وضع پاک، ۱۰۴ روز قابل قبول، ۶۴ روز ناسالم برای گروه‌های حساس،. ۷ روز ناسالم، ۲ روز بسیار ناسالم و ۲ روز در شرایط خطرناک قرار داشته است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به شش دسته اصلی تقسیم ‌بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم ‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا «پاک»، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا «قابل قبول یا متوسط»، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا «ناسالم برای گروه‌های حساس»، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا «ناسالم»، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا «بسیار ناسالم» و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا «خطرناک» است.