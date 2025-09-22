به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ شاخص کیفیت هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۳ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به هشت صبح روز دوشنبه سی و یکم شهریور با میانگین ۹۹ AQI در وضعیت قابل قبول و مرز آلودگی است.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر امروز در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۱۱۱، خیابان رودکی ۱۰۴ و بولوار کاوه ۱۲۳ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس و در کردآباد با عدد ۱۶۶ و زینبیه ۱۵۸ AQI وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد را نشان می‌دهد.

شاخص هوای اصفهان همچنین در ایستگاه پایش هوای پارک زمزم ۶۲، بزرگراه خرازی ۸۷، دانشگاه صنعتی ۹۶، خیابان رهنان با عدد ۸۳، سپاهان شهر ۹۱، فرشادی ۶۵، فیض ۸۵ و میرزا طاهر ۵۹ AQI در وضعیت قابل قبول است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.