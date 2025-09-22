پخش زنده
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، برخی از تحولات شب گذشته در غزه را در این خبر بخوانید.
به گزارش خبرگزاری شهاب؛
_ بمباران مداوم توپخانهای و هوایی، همزمان با عملیات تخریب گستردهای با خودروهای زرهی بمبگذاری شده در محله تل الهوا در جنوب شهر غزه.
_ تداوم عملیات تخریب و انفجار از طریق رباتهای انفجاری در منطقه "نفق" و محلههای الزیتون، الصبره و تل الهوا، به همراه مناطقی در شمال غرب شهر.
_ تیراندازی مداوم از خودروهای زرهی و پهپادهای رژیم اشغالگر به سمت محلههای شرقی، جنوبی و شمالی شهر (مناطقی شامل الزیتون، التفاح، الشجاعیه، الشیخ رضوان و الشاطی).
_ حملات هوایی گسترده هواپیماهای جنگنده بر همان محدوده بلوک مسکونی هدفگیری شده از دیروز، در نزدیکی دانشگاه القدس المفتوحة در محله النصر در شمال غرب شهر غزه.
_ پرواز مداوم پهپادها در ارتفاعات پایین در آسمان شهر غزه.
_ حمله پهپادی به شهرک الزوایده در جنوب اردوگاه النصیرات در مرکز نوار غزه و شهادت یک نفر و مجروح شدن چند نفر.
_ یک شهید و چند مجروح در حمله هوایی به خانه خانواده الدیری در محله الصبره در جنوب شهر غزه.