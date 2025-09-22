

لویه و بویراحمد ، بازی شب گذشته تیم فوتبال استقلال و پیکان برای مردم استان جذابیت خاصی داشت از آن رو که چند بازیکن لیگ برتری این استان در بازی دیشب حضور داشتند.

کسری طاهری بازیکن ماهر و آینده دار هم استانی که از تیم روسی به پیکان نقل مکان کرده در بازی برابر استقلال توانست با بازی درخشان خود، دو گل به ثمر برساند و نوید ظهور یک ستاره و مهاجم شش دانگ را به فوتبال ایران داد.



بازی استقلال و پیکان در شرایطی برگزار شد که آبی‌پوشان بعد از دو نتیجه بسیار تلخ (شکست برابر استقلال خوزستان در لیگ برتر و شکست سنگین مقابل الوصل امارات در آسیا) زیر فشار زیادی از سوی هواداران خود قرار داشتند.

استقلالی‌ها امیدوار بودند در ورزشگاه خانگی با پیروزی برابر پیکان هم اعتماد به نفس ازدست‌رفته را بازیابند و هم هواداران را تا حدی آرام کنند.

اما این اتفاق رخ نداد و تیم ساپینتو در دیداری پرحادثه و پرتنش نتوانست از امتیاز میزبانی استفاده کند و در شرایطی که حریف بیش از ۷۵ دقیقه را ۱۰ نفره بازی کرد، به تساوی ۲–۲ بسنده کرد؛ نتیجه‌ای که صدای اعتراض شدید هواداران را به همراه داشت.



کسری طاهری در این دیدار توانست در دقایق ۲۲ و ۴۸ دو گل برای پیکان به ثمر برساند تا با زدن این دو گل در صدر جدول گلزنان لیگ برتر فوتبال ایران قرار گیرد.



به نظر می رسد پس از درخشش طاهری در این دیدار، مربیان، کارشناسان و رسانه ها به صورت ویژه وی را رصد می کنند تا عملکرد وی را در مسابقات آتی مورد ارزیابی قرار دهند.



طاهری با بازی خوبی که برابر استقلال تهران انجام داد پیامی هم به مربیان تیم ملی فرستاد که وی از هم اکنون آماده بازی برای تیم ملی بزرگسالان در مسابقات مقدماتی و جام جهانی آینده است.

باید منتظر ماند که آیا قلعه نوعی به طاهری که توانایی های خود را در تیم ملی امید نیز به رخ کشید اعتماد می کند یا همچنان در ترکیب محافظه کارانه خود تغییری نمی دهد.



کسری طاهری فرزند سرتیپ طاهری از فوتبالیستهای پیشکسوت استان است که می تواند با راهنمایی و مشاوره پدر، راههای موفقیت را یکی پس از دیگری طی کند.