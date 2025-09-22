امیرحسین زارع قهرمان سنگین وزن کشتی آزاد جهان، با استقبال همشهریانش به آمل بازگشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ امیرحسین زارع پس از کسب عنوان قهرمانی سنگین وزن کشتی آزاد جهان، با استقبال همشهریانش به آمل بازگشت.

زارع که با برتری مقابل همه حریفانش توانست نشان طلای جهان را به دست بیاورد بار دیگر قدرت ایران را به جهانیان نشان داد.

مردم ورزش دوست مازندران به ویژه آمل که همیشه در تشویق و حمایت از قهرمانان، سنگ تمام می‌گذارند این بار هم از این قهرمان جهان به گرمی استقبال کردند.

