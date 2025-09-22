به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،سرهنگ مجتبی نوريان در تشريح اين خبر بيان کرد: در پی مراجعه چند شهروند به پليس فتا دورود و اعلام اينکه مبالغی از حساب شخصی آنان برداشت شده است، مراتب در دستور کار پليس فتای اين شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پليس فتا پس از بررسی های همه جانبه و با بهره گيری از شيوه های پليسی و علمی موفق شدند ۲ نفر را در اين رابطه شناسايی و دستگير کنند.

سرهنگ نوريان با بيان اينکه ۱۵ فقره کلاهبرداري از متهمان کشف و مبلغ ۱۰ ميليارد ۷۰۰ ميليون ريال وجوه برداشتی شکات به حساب آنان برگشت داده شد، خاطر نشان کرد: متهمان دستگير شده پس از تشکيل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی دورود در پايان با بيان اينکه پليس فتا با رصد و پايش فضای سايبری، با مجرمان و کلاهبرداران با جديت برخورد مي کند، گفت: کاربران می توانند مشکلات خود را در خصوص فضای مجازي با مراجعه حضوری و همچنين با شماره ۰۹۶۳۸۰ مرکز فوريت هاي سايبری از کارشناسان پليس فتا راهنمايي و مشاوره لازم را دريافت کنند و در صورت اطلاع از هرگونه فعاليت مجرمانه در فضاي ‌مجازی يا پيام‌رسان‌های ‌‌موبايلی مراتب را از طريق نشانی پليس‌فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی اطلاع دهند.