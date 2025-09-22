پخش زنده
با آغاز سال تحصیلی جدید، ۱۷ هزار و ۹۰۰ دانشآموز کلاس اولی در استان زنجان قدم به دنیای علم و دانش گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ استان زنجان با آغاز رسمی سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴، میزبان بیش از ۲۳۱ هزار دانشآموز در تمامی مقاطع تحصیلی شد. در این میان، حدود ۱۱۷ هزار دانشآموز مقطع ابتدایی، از جمله دهها هزار کلاس اولی، اولین روز مدرسه را تجربه کردند.
معاون آموزش ابتدایی ادارهکل آموزش و پرورش استان زنجان، در حاشیه جشن شکوفه ها برای آغاز سال تحصیلی کلاس اولی ها با تأکید بر اهمیت روز اول مدرسه در شکلگیری نگرش مثبت تحصیلی دانشآموزان، گفت: تمهیدات لازم برای ایجاد تجربهای توأم با امنیت، شادی و انگیزه برای دانشآموزان کلاس اولی اندیشیده شده است.
فرحناز فتحی همچنین به نقش کلیدی مدیران و معلمان در ارتقای کیفیت آموزشی و دستیابی به اهداف مدرسه تراز اشاره کرد و افزود: مدیران باید با برنامهریزی راهبردی و معلمان با بهکارگیری روشهای نوین یاددهی و یادگیری، در این مسیر گام بردارند.
گفتنی است، در سال تحصیلی جدید، بیش از ۲۳۱ هزار دانشآموز استان زنجان با همراهی ۱۳ هزار و ۸۰۰ نیروی فرهنگی در ۱۰ هزار کلاس درس، فعالیتهای آموزشی خود را پیگیری خواهند کرد.