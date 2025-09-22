رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح در پیامی به ملت ایران اطمینان داد: نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی با تکیه بر شگفتانه‌های راهبردی آماده‌اند هرگونه تهدید زورگویان و ظالمان عالم را با پاسخی به موقع، قاطع پشیمان کننده و فراتر از تصور مواجه سازند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن پیام سرلشکر موسوی بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحيم

هفته دفاع مقدس یادآور خاطرات شهدای والامقام و فصل زرین ایستادگی و مقاومت فعال ملت ایران در برابر تجاوز همه جانبه نظام سلطه است دفاع مقدس هشت ساله نه یک جنگ متعارف بلکه دانشگاهی بزرگ برای پرورش، ایمان اراده و قدرت ترکیبی ملت ایران بود؛ دانشگاهی که در آن فرزندان این سرزمین با الهام از مکتب عاشورا با هدایتهای الهی امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) و لبیک به فرمان ولی فقیه دشمن تا بن دندان مسلح و تحت حمایت و پشتیبانی قدرتهای استکباری شرق و غرب را به تنهایی به زانو در آوردند و الگوی نوین بازدارندگی هوشمند مقاومت ایثار و پایداری راهبردی را برای جهانیان به نمایش گذاشتند.

این تجربه سترگ سرمایه ای پایان ناپذیر برای ملت ایران است و درسهای راهبردی بزرگی به همراه داشت.

درس ایمان و توکل که نشان داد تکیه بر قدرت لايزال الهى ضامن پیروزی حتی در نابرابرترین نبردهاست.

درس مقاومت فعال و خوداتکایی که کشور را به خودکفایی دفاعی و توسعه فناوریهای پیشرفته رساند و راه پیشرفت علمی و نظامی را هموار ساخت.

درس وحدت و انسجام ملی که ثابت کرد پیوند ملت رهبری و نیروهای مسلح هر تهدیدی را به فرصتی برای ارتقاء اقتدار ملی تبدیل می کند.

درس مقاومت ایثار و از خودگذشتگی که ثابت کرد اراده الهی رزمندگان اسلام در برابر استکبار جهانی پیروز میدان است.

در امتداد همان راه روشن دفاع مقدس در برابر جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و تجاوز آشکار رژیم کودک کش و ن ژادپرست صهیونیستی و آمریکای جنایتکار و جنگ افروز علیه جمهوری اسلامی ایران و قلب مقاومت اسلامی جلوه ای دیگر از این آموزه ها و پیروزی بود پیروزی در برابر این تهاجم که ضربه زدن به انسجام ملی نظام مقدس جمهوری اسلامی و یکپارچگی کشور را هدف گرفته بود بار دیگر نشان داد که ایران و ایرانی با اتکا به خدای قادر متعال ؛ برخورداری از نعمت رهبری حکیم شجاع و دوراندیش؛ قدرت نظامی و دفاعی بومی و ظرفیتهای منطقه ای خود از طریق بازدارندگی هوشمند و پاسخ کوبنده و متناسب دشمن را در همان گامهای نخست ناکام میسازد این رویداد پیام روشنی به دشمنان و جبهه معاندان داد.

ایران نه تنها منفعل نمی ماند بلکه هر تهدید را به فرصتی برای نمایش قدرت ملی منطقه ای و بین المللی تبدیل میکند و محاسبات و معادلات دشمن را بر هم میزند.

این درس آموزها و تجارب ارزشمند ما را به تقویت دفاع همه جانبه توسعه فناوریهای نوین و پیشرفته دفاعی و ارتقاء قدرت بازدارندگی آمادگی برای مقابله با جنگ ترکیبی بویژه جنگ شناختی دشمن فرا می خواند.

به ملت شریف و قهرمان ایران اطمینان میدهیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با تکیه بر توانمندی ها، نوآوریها و شگفتانه های راهبردی آماده اند هرگونه تهدید زورگویان و ظالمان عالم را با پاسخی به موقع ، قاطع پشیمان کننده و فراتر از تصور مواجه سازند.

در این مسیر نقش دولتمردان ملت نستوه و با بصیرت و خانواده های صبور کارکنان نیروهای مسلح نیز بی بدیل و پشتیبان میدان است. خانواده های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران پرچم داران فرهنگ ایثار و مقاومت اند و پشتیبانی آنان از رزمندگان روح تازه ای در کالبد مقاومت و قدرت ملی می دمد و ضامن تداوم اقتدار و پایداری کشور است.

به فضل الهی و در پرتو زعامت حکیمانه مقام عظمای ولایت و رهبری و فرمانده کل قوا حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی)، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با قدرت ترکیبی و انسجام ملی آماده اند همچون حدود نیم قرن اخیر و بلکه بیشتر از گذشته هر تهدیدی را به فرصتی برای بالندگی و تعمیق امنیت و اقتدار ملی و ارتقاء جایگاه ایران اسلامی در توازن راهبردی منطقه و جهان تبدیل کنند.

یاد نام خاطره و حماسه آفرینیهای تاریخی و با شکوه شهیدان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس هشت ساله و ۱۲ روزه بویژه سرداران شهید محمد باقری غلامعلی رشید و حسین سلامی و دیگر شهدای اقتدار ایران اسلامی در جنگ تحمیلی اخیر را گرامی میداریم و با درود و صلوات به ارواح مطهر آنان در کمال خضوع و خشوع از خداوند متعال طلب میکنیم ملت رشید و متحد ایران عزیز و نیروهای مسلح مقتدر کشور را در پیگیری آرمانهای بلندشان و حرکت به سوی تمدن زمینه ساز طلوع خورشید ولایت عظمی از الطاف و عنایات خویش بهره مند فرماید.

رئيس ستادکل نیروهای مسلح

سرلشکر سید عبد الرحیم موسوی

شهریور ۱۴۰۴