به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، نمایش روند تولید محصولاتی که روزانه با آنها سر و کار داریم موضوع این برنامه است.

من ، خط فاصله ، تو هر شب ساعت ۲۳:۳۰ از رادیو نمایش پخش می‌شود.

این نمایش داستان ازدواج یک زوج در خوزستان است که چند روز مانده به مراسمشان جنگ آغاز می شود.

شبکه افق «خط خطی» را شنبه و یکشنبه هر هفته ساعت ۲۱ پخش می‌کند.

موضوع‌های سیاسی و اجتماعی، در قالب طنز در این برنامه بررسی می‌شود.

مجموعه عاری از گناه هر شب ساعت ۲۳ از شبکه تهران پخش می‌شود.

این مجموعه محصول ۲۰۲۲ داستان چالش‌های یک راننده تاکسی بعد از قتل راز آلود دختر نوجوانش است.