جشن شکوفه ها در مدارس ابتدایی گیلان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ امروز جشن شکوفه‌ها به صورت نمادین با به صدا درآمدن زنگ دبستان بوعلی مجتمع مسکونی لاکانشهر، در گیلان برگزار شد.

نرگس دستیار مدیر کل آموزش و پرورش گیلان در این مراسم، با بیان اینکه زنگ مهر امسال روز اول مهر، همزمان با سراسر کشور، در ۳ هزار و ۸۶۰ واحد آموزشی نواخته خواهد شد، افزود: ۳۶۷ هزار محصل گیلانی در مقاطع مختلف، در ۱۹ هزار کلاس درس، از اول مهر، سال تحصیلی ۱۴۰۵- ۱۴۰۴ را آغاز خواهند کرد.