به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرعامل سد و نیروگاه مسجدسلیمان گفت: با هدف افزایش ظرفیت فعالیت ژنراتور‌ها عملیات تعویض ۱۲ عدد رادیاتور واحد دوم این نیروگاه در دستور کار قرار گرفت.

افشین قلی پور با بیان این که طراحی، ساخت و نصب این رادیاتور‌ها توسط شرکت‌های داخلی و کارشناسان فنی نیروگاه انجام شده است، ادامه داد: اجرای این عملیات صرفه جویی اقتصادی و ارزی قابل توجهی به همراه داشته است.

وی ادامه داد: این عملیات در قالب فرآیند بهینه سازی واحد‌های نیروگاهی انجام شده است و تعویض رادیاتور‌های قدیمی در سایر واحد‌ها نیز انجام خواهد شد.