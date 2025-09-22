پخش زنده
با بهره گیری از دانش بومی ، رادیاتورهای قدیمی واحد دوم نیروگاه مسجدسلیمان تعویض شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرعامل سد و نیروگاه مسجدسلیمان گفت: با هدف افزایش ظرفیت فعالیت ژنراتورها عملیات تعویض ۱۲ عدد رادیاتور واحد دوم این نیروگاه در دستور کار قرار گرفت.
افشین قلی پور با بیان این که طراحی، ساخت و نصب این رادیاتورها توسط شرکتهای داخلی و کارشناسان فنی نیروگاه انجام شده است، ادامه داد: اجرای این عملیات صرفه جویی اقتصادی و ارزی قابل توجهی به همراه داشته است.
وی ادامه داد: این عملیات در قالب فرآیند بهینه سازی واحدهای نیروگاهی انجام شده است و تعویض رادیاتورهای قدیمی در سایر واحدها نیز انجام خواهد شد.