به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ با حضور حجت الاسلام محمد میرزایی نماینده مردم شهرستان‌های تکاب و شاهیندژ در مجلس شورای اسلامی، حجت الاسلام مصطفی کوهی امام جمعه، رؤسای سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان‌های تکاب و شاهیندژ و جمعی از روحانیون و طلاب حوزه‌های علمیه حضرت رسول اکرم (ص) و نجمه خاتون تکاب آیین افتتاحیه سال تحصیلی حوزه‌های علمیه این شهرستان برگزار شد.

حجت الاسلام مصطفی کوهی گفت: پذیرش در حوزه‌های علمیه تکاب با اقبال خوبی مواجه شده و جذب طلبه نسبت به سال قبل از افزایش برخوردار است.

امام جمعه تکاب افزود: تقویت و توسعه فضا‌های فیزیکی ساختمان‌های حوزه‌های علمیه شهرستان در دستور کار است.

وی افزود: طلاب گرانقدر با کسب معارف اسلامی و درجات تحصیلی حوزه‌های علمیه در بطن جامعه نسبت به تبلیغ و ترویج شعائر اسلامی پیشقدم خواهند شد.

نماینده مردم شهرستان‌های تکاب و شاهیندژ در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به آیه ۱۲۲ سوره توبه فلسفه پیدایش حوزه‌های علمیه را تشریح کرده و گفت: شما طلاب بزرگوار سرمایه‌های بزرگ معنوی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستید.

حجت الاسلام میرزایی ضمن ستودن عزم و اراده طلاب در پیشبرد معنویات در جامعه گفت: رسالت شما در روزگار کنونی بسیار سنگین است و شما طلاب باید همگام با پیشرفت در ابعاد مختلف جامعه خود را بروز نگهداشته و در رفع دغدغه‌های معنوی مردم کوشا باشید.

وی گفت: کسب علوم خصوصا بهره گیری از هوش مصنوعی برای شما امری ضروری است.

حجت الاسلام محمد میرزایی گفت: طلاب سنگر داران معنویت در جامعه و مبارزان با تهاجم فرهنگی غرب علیه جامعه اسلامی هستند.

وی گفت: درس حوزه‌های علمیه درس عزت، اقتدار و سربلندی است و طلاب ما سفیران آینده اقتدار و عزت در جامعه خواهند بود.