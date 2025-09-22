هوای ناسالم مشهد در آخرین روز شهریور
کیفیت هوای مشهد، امروز، دوشنبه با افزایش حجم آلاینده گرد و غبار، برای سومین روز پیاپی، در شرایط ناسالم قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۴۷ نشانگر هوای «ناسالم» (آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان) و شاخص هوا در یک تا دو ساعت گذشته که دارای روند صعودی نیز هست، با عدد ۱۶۷ گویای شرایط بسیار ناسالم هوا (آلودگی هوا برای همه سنین) است.
سعید محمودی افزود: هم اکنون کیفیت هوای هشت منطقه مشهد در شرایط «بسیار ناسالم» و آلوده قرار دارد و شاخص کیفیت هوا در ۱۵ منطقه دیگر دارای ایستگاه سنجش کیفیت، ناسالم و آلوده است.
وی با اشاره به ضرورت رعایت توصیههای خودمراقبتی تاکید کرد: شهروندان مشهدی باید با کاهش رفت و آمدهای غیر ضروری، نقش موثر خود را در بهبود کیفیت هوای این کلانشهر ایفا کنند.
محمودی گفت: همچنین بیماران قلبی - تنفسی، کودکان، زنان باردار و افراد حساس در روزهای هوای آلوده باید از تردد غیر ضروری در سطح کلانشهر مشهد خودداری کنند.
قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰ای. کیو. آی به معنی وضعیت پاک و بین ۵۱ تا ۱۰۰ای. کیو. آی نشانگر وضعیت سالم است.
همچنین قرار گرفتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان و بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای همه سنین محسوب میشود.
قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۲۰۱ تا ۳۰۰ای. کیو. آی نیز نشانگر وضعیت اضطراری و بالاتر از عدد ۳۰۰ هم نمایانگر وضعیت بحرانی آلودگی هواست.