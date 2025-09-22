پخش زنده
مدیر توزیع نیروی برق رامشیر از اجرا و بهره برداری طرحهای برقرسانی و اصلاح شبکههای روستایی این شهرستان با هدف ارتقای کیفیت خدمات و افزایش پایداری شبکه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدعلی درویشی گفت: طرحهای فاز اول و دوم تامین برق منازل نهضت ملی مسکن رامشیر شامل توسعه یکهزار و ۵۰۰ متر شبکه فشار متوسط، ۲ هزار و ۵۰۰ متر شبکه فشار ضعیف و احداث ۱۳ پست توزیع با اعتباری بالغ بر ۶۵ میلیارد ریال اجرا و وارد مدار بهرهبرداری شد.
وی افزود: همچنین فاز سوم این طرح نیز با اعتباری بیش از ۴۹ میلیارد ریال در دست اجراست و بهزودی افتتاح خواهد شد.
درویشی با اشاره به طرحهای روستایی ادامه داد: از محل اعتبارات عوارض برق، پروژههای بهسازی و اصلاح شبکه برق روستاهای بخش رامشیر و مشراگه از جمله رمیله، بوخامه نوشاد، بوخامه سفلی، خضیریات و علوان مسلم به ترتیب با اعتبارات ۳۲ و ۱۸ میلیارد ریال تکمیل و بهرهبرداری شدهاند. همچنین پروژه اصلاح شبکه برق در روستای ابودبیان نیز در حال اجرا است.
مدیر توزیع نیروی برق رامشیر تصریح کرد: آیین افتتاح پروژه اصلاح و بهسازی شبکه برق روستای بوخامه سفلی نیز با اعتباری بالغ بر ۱۲ میلیارد ریال برگزار و این پروژه به بهرهبرداری رسید.
وی در پایان اقدامات انجامشده را گامی مهم در توسعه زیرساختهای برقرسانی روستایی و ارتقای سطح خدمات در شهرستان رامشیر عنوان کرد.