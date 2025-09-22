به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از یوفا، این مراسم از ساعت ۲۰:۳۰ در سالن تِئاتر دو شاتله برگزار می‌شود و برترین بازیکن فوتبال جهان از نگاه این مجله معتبر مشخص می‌شود.

در این مراسم برترین‌ها در بخش‌های مختلف معرفی می‌شوند که در بخش برترین بازیکن مرد کارشناسان عثمان دمبله، که با پاری‌سن‌ژرمن قهرمان لیگ، جام حذفی و لیگ قهرمانان اروپا شده به همراه رافینیا بلولی هافبک برزیلی تیم بارسلونا شانس بیشتری دارند. با این حال، نام‌هایی مانند ویتینیا، هم‌تیمی دمبله یا لمین یامال ستاره جوان بارسلونا، که تأثیرگذاری فردی بالایی داشته‌اند، نیز مطرح هستند.

فهرست نامزد‌ها مانند سال‌های گذشته شامل ۳۰ بازیکن بود که عملکرد فردی و موفقیت‌های تیمی آنها از اول اوت ۲۰۲۴ تا ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۵ بررسی شد. این بازه شامل جام جهانی باشگاه‌ها نیز می‌شود، جایی که کول پالمر ستاهر چلسی به عنوان بهترین بازیکن تورنمنت درخشید.

برنده این دوره جانشین رودریگو هرناندز (رودری)، دومین اسپانیایی برنده توپ طلا، خواهد شد که پس از درخشش در دوره گذشته، به دلیل مصدومیت شدید زانو کل فصل قبل را از دست داد. رأی‌گیری توسط خبرنگاران مجله از ۱۰۰ کشور برتر رده‌بندی فیفا انجام شد.

در بخش زنان نیز رقابت بسیار فشرده است. اگرچه الکسیا و آیتانا بونماتی چهار توپ طلای اخیر را برای اسپانیا به ارمغان آورده‌اند، شکست بارسلونا در فینال لیگ قهرمانان و تیم ملی اسپانیا در یورو، شانس آنها را کاهش داد. با این حال، این دو بازیکن بارسلونا و همچنین ماریونا، که با آرسنال قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شد، همچنان مدعی است. بازیکنانی، چون آلساندریا روسو یا کلوئه کلی از انگلیس نیز به دلیل موفقیت با آرسنال و تیم ملی زنان انگلیس شانس بالایی دارند.

در این مراسم همچنین جایزه یوهان کرویف برای بهترین مربی مرد و زن، جایزه ریمون کوپا برای بهترین بازیکن جوان، جایزه لف یاشین برای بهترین دروازه‌بان، جایزه گرد مولر برای بهترین مهاجم، جایزه سوکراتس برای فعالیت‌های بشردوستانه و جوایز بهترین باشگاه‌های مردان و زنان اهدا می‌شود.

فهرست ۳۰ نامزد توپ طلای مردان به این شرح است:

عثمان دمبله (پاری سن ژرمن) جانلوئیجی دوناروما (پاری سن ژرمن) جود بلینگام (رئال مادرید) دزیره دو (پاری سن ژرمن) دنزل دومفریس (اینتر) ارلینگ هالند (منچسترسیتی) سرهو گیراسی (بوروسیا دورتموند) ویکتور گوکرش (آرسنال) اشرف حکیمی (پاری سن ژرمن) هری کین (بایرن مونیخ) خویچا کواراتسخلیا (پاری سن ژرمن) روبرت لواندوفسکی (بارسلونا) آلکسیس مک آلیستر (لیورپول) لائوتارو مارتینز (اینتر) اسکات مک تامینی (ناپولی) کیلیان امباپه (رئال مادرید) نونو مندش (پاری سن ژرمن) ژائو نوس (پاری سن ژرمن) پدری (بارسلونا) کول پالمر (چلسی) میشل اولیسه (بایرن مونیخ) رافینیا بلولی (بارسلونا) دکلان رایس (آرسنال) فابیان رویس (پاری سن ژرمن) ویرجیل فان دایک (لیورپول) وینیسیوس ژونیور (رئال مادرید) محمد صلاح (لیورپول) فلوریان ویرتس (لیورپول) ویتینیا (پاری سن ژرمن) و لمین یامال (بارسلونا)

نامزد‌های توپ طلای زنان ۲۰۲۵ نیز به این شرح است:

باربرا باندا (اورلاندو پراید) آیتانا بونماتی (بارسلونا) سندی بالتیمور (چلسی) ماریونا کالدنتی (آرسنال) کلارا بوهل (بایرن مونیخ) سوفیا کانتوره (یوونتوس) استف کتلی (آرسنال) ملکی دومورنی (المپیک لیون) کریستیانا جیرلی (یوونتوس) استر گونزالس (گاتام سیتی) کارولین گراهام هانسن (بارسلونا) پاتری گویارو (بارسلونا) آماندا گوتیرس (پالمیراس) تموا چاوینگا (کانزاس سیتی) امیلی فاکس (آرسنال) هانا همپتون (چلسی) پرنیل هاردر (بایرن مونیخ) لیندزی هیپس (المپیک لیون) کلوئی کلی (آرسنال) مارتا (اورلاندو پراید)

فهرست سایر نامزد‌ها به این شرح است:

بهترین تیم مردان: بارسلونا، بوتافوگو، چلسی، لیورپول و پاری سن ژرمن

بهترین تیم زنان: آرسنال، بارسلونا، چلسی، المپیک لیون و اورلاندو پراید آمریکا بهترین مربی مردان: آنتونیو کونته (ناپولی) لوئیز انریکه (پاری سن ژرمن) هانسی فلیک (بارسلونا) انزو مارسکا (چلسی) و آرنه اشلوت (لیورپول)

بهترین مربی زنان: سونیا بومپاستور (چلسی) آرتور الیاس (برزیل) جاستین مادوگو (نیجریه) رنه اسلگرز (آرسنال) سارینا ویگمن (انگلیس)

بهترین دروازه بان مرد: آلیسون بکر (لیورپول)، یاسین بونو (الهلال) لوکاس شوالیه (لیل)، تیبو کورتوا (رئال مادرید)، جانلوئیجی دوناروما (پاری سن ژرمن) امیلیانو مارتینز (آستون ویلا) یان اوبلاک (اتلتیکو مادرید) داوید رایا (آرسنال) ماتز سلس (ناتینگهام فارست) یان زومر (اینترمیلان)

بهترین دروازه بان زنان: آن کاترین-برگر (اف سی گاتام) کاتا کول (بارسلونا) هانا همپتون (چلسی) چیاماکا نادوزیه (اف ث پاری-برایتون) دافنه فن دومسلار (آرسنال)

بهترین بازیکن جوان دختران: میشله آگیمانگ (آرسنال - انگلیس) لیندا کایسدو (رئال مادرید-کلمبیا) ویکی کاپتین (چلسی-هلند) کلودیا مارتینز (المپیا-پاراگوئه) ویکی لوپز (بارسلونا -اسپانیا)

بهترین بازیکن جوان پسران: پو کوبارسی (بارسلونا) ایوب بوادی (لیل) دزیره دو (پاری سن ژرمن) استوائو (چلسی) دین هویسن (رئال مادرید) مایلز لوئیس-اسکلی (آرسنال) رودریگو مورا (پورتو) ژوائو نه وس (پاری سن ژرمن) لمین یامال (بارسلونا) کنان ییلدیز (یوونتوس)