فرمانده پایگاه دریابانی ماهشهر از توقیف ۳ فروند شناور حامل فرآوردههای سوختی قاچاق خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سید سعید موسوی گفت: در راستای مبارزه با قاچاق کالا و فرآوردههای سوختی، دریابانان پایگاه دریابانی ماهشهر با تشدید اقدامات کنترلی علیه قاچاقچیان موفق شدند یک فروند لنج غیر مجاز و دو فروند قایق سوختکش را شناسایی و توقیف کنند.
وی در ادامه با اشاره به اجرای مأموریت موفقیت آمیز توسط دریابانان اظهار داشت: مأموران در بازرسی از شناورهای توقیف مقدار ۱۷ هزار و ۹۰۰ لیترسوخت قاچاق را کشف کنند.
سرهنگ موسوی تصریح کرد: در این رابطه ۴ متهم دستگیر و به همراه محموله کشف شده تحویل مراجع ذیصلاح شند..