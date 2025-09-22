به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ اختتامیه بیست و هشتمین جشنواره شهید رجایی استان مرکزی با حضور مهدی زندیه‌وکیلی، استاندار مرکزی و با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار، رئیس امور برنامه‌ریزی و نوآوری اداری سازمان اداری و استخدامی کشور و اعضای شورای اداری استان برگزار شد.

در این جشنواره، عملکرد ۶۴ دستگاه اجرایی استان در سال ۱۴۰۳ در گروه‌های شش‌گانۀ زیربنایی و توسعه زیرساخت؛ تولیدی و خدماتی، اقتصادی و مالی، سلامت و رفاه اجتماعی، فرهنگی، علمی و آموزشی، عمومی، امنیتی و قضایی و بر اساس ۱۶ شاخص عمومی و اختصاصی توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و سازمان ادارای و استخدامی کشور مورد ارزیابی قرار گرفت.

شرکت گاز استان مرکزی، اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای، اداره کل دامپزشکی، سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل ثبت احوال و اداره کل امور اقتصادی و دارایی دستگاه‌های منتخب در گروه‌های شش‌گانه بودند.

همچنین در قسمت‌های جانبی جشنواره اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری در حوزه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، اداره کل نوسازی و توسعه تجیهز مدارس استان در حوزه مشارکت‌های عمومی و مردمی‌سازی دولت و فرودگاه شهدای اراک در بخش بیشترین ارتقاء در ارزیابی سالانه به عنوان برگزیده معرفی شدند.