به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهران احمدی بلوطکی با اشاره به وقوع یک حادثه غرق‌شدگی در آب‌های محدوده پل‌های قوسی سد کارون ۳ اظهار کرد: امروز (یکشنبه ۳۰ شهریور)، گزارشی مبنی بر سقوط یک زن بیست‌ویک‌ساله در آب‌های محدوده پل‌های قوسی کارون ۳ در شهرستان ایذه به مرکز فوریت‌های پزشکی اعلام شد که تیم اورژانس مستقر در منطقه کارون ۳ بلافاصله به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: پس از عملیات جست‌و‌جو و خارج کردن این فرد از آب، باوجود تلاش‌های تکنسین‌های اورژانس جهت احیا، این خانم جوان به زندگی برنگشت.

احمدی بلوطکی با تأکید بر توجه به هشدار‌های ایمنی درباره شنا در رودخانه‌ها و آب‌های آزاد بیان کرد: توجه به نکات ایمنی در حاشیه رودخانه‌ها و آب‌های عمیق از سوی خانواده‌ها و بخصوص جوانان بسیار حائز اهمیت است.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز می‌گوید: افراد باید از شناکردن در مناطق ناشناخته، دارای جریان‌های تند یا عمق نامشخص خودداری کنند و هرگز به‌تنهایی وارد آب‌های آزاد نشوند.