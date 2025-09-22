سازمان سنجش آموزش کشور، فهرست دروس و کتاب‌های منبع سؤالات آزمون سراسری ۱۴۰۵ را اعلام کرد.

اعلام فهرست دروس و کتاب‌های منبع سؤالات آزمون سراسری ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سازمان سنجش آموزش کشور از اعلام فهرست دروس و کتاب‌های منبع سؤالات آزمون ورودی سراسری سال ۱۴۰۵ براساس نظام جدید ۳-۳-۶ خبر داد.

بر اساس اعلام این سازمان. برای اطلاع داوطلبانی که در نظام جدید تحصیل کرده‌اند و قصد شرکت در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ را دارند این فهرست اعلام شده است.

برای دریافت فهرست دروس و کتاب‌های منبع سؤالات آزمون ورودی سراسری سال ۱۴۰۵ براساس نظام جدید ۳-۳-۶ اینجا را کلیک کنید.