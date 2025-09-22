دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس در پیامی، این حماسه جاویدان را «تجلی ایمان و هویت ملی» خواند و تأکید کرد که امروز در میدان «جنگ ترکیبی و شناختی»، میراث آن دوران، سلاح راهبردی برای مقابله با دشمن است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس در پیامی، این حماسه جاویدان را «تجلی ایمان و هویت ملی» خواند .مشروح این پیام به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

تاریخ ایران، سرشار از لحظه‌های نابی است که اراده یک ملت، سرنوشت آینده را بر جریده عالم حک می‌کند. هفته دفاع مقدس، بازگشت به همان روزهاست؛ روزهایی که خاکریزها از عطر ایمان و مناجات آکنده بود و قلب یک ملت، از پیر و جوان، در عشق به وطن و امامِ عارفان، یکصدا می‌تپید. آن دوران، قصه نسلی نیست که تنها جنگیدند؛ بلکه حکایت انسان‌هایی است که در اوج جوانی، از تمام دلبستگی‌ها گذشتند تا از گوهرِ عزت و استقلال این آب و خاک دفاع کنند؛ اسطوره‌هایی که در مکتب عاشورا، شهادت را آموختند و با خون خود، زیباترین غزل ایثار را سرودند.



آن حماسه، یک رویداد تاریخی برای بایگانی شدن نیست؛ یک روحِ جاری و فرهنگی زنده است. آن دَم قدسی و کلام الهی امام راحل(ره) بود که از مردمان عادی، قهرمانانی ساخت که معادلات مادی جهان را در هم شکستند و به عالم نشان دادند که قدرت ایمان، بر هر سلاحی برتری دارد. این همان حسی است که امروز، دل‌های ایرانیان را در هر گوشه‌ جهان به هم پیوند می‌زند: حس غرورآفرین تعلق به سرزمینی که وجب به وجب آن، با خون بهترین فرزندانش آبیاری شده است. این خاک، امانتی است که با خون آنان به دست ما رسیده و رسالتی سنگین بر دوش ما نهاده است.



امروز، میدان نبرد تغییر کرده است. دشمن در جنگی ترکیبی و شناختی، دیگر نه خاک، که باورها، خاطرات و امید ما را نشانه گرفته است. هدف این تهاجم مدرن، زدودن حافظه تاریخی پرافتخار ما و تبدیل روح حماسی «می‌توانیم» به یأس و انفعالِ «نمی‌توانیم» است. آنان می‌خواهند با روایت‌های دروغین، میان نسل امروز و آن میراث عظیم غیرت و فداکاری، فاصله بیاندازند.



اما این سرزمین، دژی به بلندای تاریخ دارد و ما در برابر این جنگ پیچیده، به گنجینه بی‌بدیل دفاع مقدس مسلح هستیم. در اعماق همان سنگرهای ساده اما سرشار از معرفت، آنجا که مادران استوارتر از کوه، جگرگوشه‌هایشان را بدرقه می‌کردند، یک رمز مقدس متولد شد؛ آن فریاد «ای ایران، ایران» که رمز پیروزی و وحدت بود. همان فریاد بود که در حماسه «دفاع دوازده روزه»، بار دیگر از گلوی رزمندگان مقاومت برخاست و لرزه بر اندام دشمن انداخت. این نام، اسم رمز همبستگی ما و نقطه اتصال تمام نسل‌ها در برابر هر تجاوزی به این خاک مقدس است.



ضمن گرامیداشت یاد و نام امام شهیدان و تمام ستارگان پرفروغ آسمان شهادت، از دفاع مقدس و مدافعان حرم گرفته تا شهدای جبهه مقاومت و نبرد 12 روزه، فرارسیدن این هفته عزت را به محضر رهبر جانباز و علمدار بصیر انقلاب حضرت آیت‌الله امام خامنه‌ای مدظلّه‌العالی، خانواده‌های معظم و سرافراز شهدا و ایثارگران و تمام ایرانیان سربلند، تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و از خداوند متعال می‌خواهم که ما را میراث‌داران و راویان شایسته‌ای برای آن حماسه‌ جاویدان قرار دهد.