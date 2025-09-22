پخش زنده
جمعی از دانشگاهیان ۳۱ شهریور، آغاز هفته دفاع مقدس را در دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر گرامیداشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ جمعی از دانشجویان و اساتید دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر در ۳۱ شهریور همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس در این دانشگاه گردهم آمدند و با ارج نهادن به همه ایثارگریها و شهامتهای رزمندگان دوران دفاع مقدس یاد و خاطره آنها را گرامیداشتند.
آنها با تاکید بر ایستادگی و مقاومت تا پای جان تا آخرین قطره خون برای وطن ادامه راه شهدا و رزمندگان دفاع مقدس را چه در هشت سال جنگ تحمیلی و چه در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه سرلوحه زندگی و امور خود دانستند.
رئیس دانشگاه علوم و فنون خرمشهر در این آیین خاطر نشان کرد: دفاع مقدس، نامی که به درستی انتخاب شده از آن جهت که یادآور جانفشانیها، ایثارگریها و فداکاریها زنان و مردان این مرز و بوم است که برای تثبیت آزادی و آزادگی خاک این کشور جان و خون خود را اهدا کردند.
مرتضی بختیاری با گرامیداشت یاد و خاطره آن دوران ابراز امیدواری کرد برگزاری چنین آیین هایی ارتباط بین دانشگاه و جامعه را بیش از پیش تقویت کند.