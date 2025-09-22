پخش زنده
همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس؛ رژه موتوری و خودرویی یگانهای منتخب نیروهای مسلح؛ فراجا و سپاه و بسیج همدان برگزارشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس؛ رژه موتوری و خودرویی یگانهای منتخب نیروهای مسلح؛ فراجا و سپاه و بسیج همدان؛ با شعار ما فاتحان قلهایم در مسیر حدود ۱۰ کیلومتری بلوار ارم تا مزار مطهر شهید سپهبد علی شادمانی در باغ بهشت همدان انجام شد.
خودروهای آمبولانس؛ نظامی؛ موتور سواران بسیجی و سپاهی با نصب پرچمها و تصاویر شهدای دفاع مقدس اقتدار و صلابت نیروهای نظامی را به نمایش گذاشتند.
هفته دفاع مقدس، فرصتی برای یادآوری و بازشناسی حماسه عظیمی است که فرزندان برومند انقلاب اسلامی خلق کردهاند.