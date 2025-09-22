پخش زنده
امروز: -
مستند «بعد از ۶۰۰ سال» از شبکه افق و مستند «هدف اکبر» از شبکه مستند روانه پخش میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مستند «بعد از ۶۰۰ سال» دوشنبه، ۳۱ شهریور ماه ساعت ۲۱:۳۰ از شبکه افق روی آنتن میرود و سهشنبه ساعت ۱۵:۳۰ بازپخش خواهد شد.
مستند «بعد از ۶۰۰ سال» محصول مرکز مستند سوره به تهیهکنندگی و نویسندگی محسن یزدی و کارگردانی داوود مرادیان، برای نخستین بار و از شبکه افق پخش میشود.
این اثر تاریخی به چرایی فروپاشی ارتش رضاشاه در جریان جنگ جهانی دوم میپردازد و روایتی متفاوت از یکی از نقاط حساس تاریخ معاصر ایران ارائه میکند.
در تولید این مستند، هدی موسوی بهعنوان دستیار کارگردان و تصویریاب حضور داشته است.
مستند «هدف اکبر»
مستند «هدف اکبر» به بازخوانی یکی از لحظات حساس دفاع مقدس و رشادتهای شهید علیاکبر شیرودی در مقابله با تجاوز رژیم بعث در شهریور ۱۳۵۹ میپردازد.
مستند «هدف اکبر» روایتی مستند و تأثیرگذار از روزهای آغازین جنگ تحمیلی است که به نقشآفرینی شهید علیاکبر شیرودی در یکی از مقاطع حساس تاریخ دفاع مقدس میپردازد.
این اثر تصمیم تاریخی شیرودی در ماجرای پادگان ابوذر را بازگو میکند؛ جایی که او با وجود دستور تخلیه، با استفاده از نیروهای موجود و تجهیزات محدود، راه مقابله با پیشروی دشمن را برگزید و نمونهای بینظیر از ایثار و شجاعت را به ثبت رساند.
مستند «هدف اکبر» ضمن بازخوانی اسناد و خاطرات، تلاش دارد رشادتهای این خلبان سرافراز را برای نسل امروز یادآوری کرده و جایگاه ویژه او را در تاریخ حماسه و مقاومت ملت ایران برجسته سازد.