۷۰۰ دستگاه استخراج غیرقانونی رمز ارز به ارزش بیش از ۵ میلیارد تومان، صبح امروز در قم امحاء شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، این دستگاه‌ها در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ توسط دستگاه‌های نظارتی و انتظامی کشف و پس از طی مراحل قانونی به انبار اداره کل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی قم منتقل شده بود.

مراسم امحاء این تجهیزات صبح امروز با حضور مسئولان استان در محل انبار اداره کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان قمبرگزار شد.

به گفته مسئولان این اداره کل امحاء این تجهیزات با هدف مقابله با فعالیت‌های غیرمجاز در حوزه رمز ارز و حمایت از مصرف بهینه انرژی انجام شده است.

در ماه‌های آینده نیز با مشارکت دستگاه‌های نظارتی، طرح شناسایی و برخورد با تجهیزات غیرقانونی استخراج رمز ارز ادامه خواهد داشت.