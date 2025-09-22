وزیر آموزش و پرورش گفت: یقیناً مسئولیت ما به عنوان متولیان تعلیم و تربیت سنگین است و در شرایط حساسی قرار داریم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علیرضا کاظمی در جشن شکوفه‌ها گفت: آینده کشور در دست این دانش آموزان است که به امانت در اختیار ما قرار گرفته‌اند.

کاظمی افزود: معلمان با دلسوزی و تلاش سعی می‌کنند مطالب زیادی به شما یاد دهند، تا نسل بسیار آینده سازی تحویل جامعه بدهند.

وی گفت: موفقیت‌های دانش آموزان در المپیاد‌های جهانی و کسب رتبه‌های ممتاز و کسب ۴۰ مدال رنگارنگ و همچنین در عرصه‌های ورزشی نشان از توانمندی و همت مردم ایران است.

کاظمی گفت: معلمان نیز در نظام تعلیم و تربیت با کوشش و تلاش بر این موفقیت‌ها خواهند افزود تا نظام جمهوری اسلامی همچنان استوار و پایدار بماند.

وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: افتخاراتی که نیرو‌های مسلح در مواجهه با تجاوز بی‌رحمانه دشمن آفریدند در تاریخ کشور ما ماندگار خواهد شد.

کاظمی افزود: درود می‌فرستیم به دلاور مردان نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران که مقتدرانه در مقابل تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار ایستادند و آنها را به خاک مذلت نشاندند.

وی گفت: ما هم قول می‌دهیم که در نظام تعلیم و تربیت با کوشش و تلاش بر این موفقیت‌ها بیفزاییم و اقتدار و سربلندی نظام جمهوری اسلامی ایران را پایدار نگه داریم.

یادآور می شود، زنگ شکوفه ها ( آغاز سال تحصیلی کلاس اولی ها) امروز به دست وزیر آموزش و پرورش در دبستان ابتدایی ابن سینا در منطقه ۸ تهران نواخته شد.