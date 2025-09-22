پخش زنده
رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی خوزستان با اشاره به جایگاه سوم خوزستان به لحاظ جمعیت دانشآموزان استثنایی، بر همکاری شهرداریها جهت تامین سرویس رفت و آمد این مدارس تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی ممبینی اظهار کرد: برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ حدود ۵ هزار دانشآموز با معلولیتهای مختلف در مدارس استثنایی خوزستان ثبتنام کردهاند که دارای معلولیتهای مختلفی از جمله کمتوانی ذهنی، اوتیسم، ناشنوایی و نابینایی هستند، اما بیشترین فراوانی مربوط به گروههای کمتوان ذهنی است.
وی افزود: خوزستان نظر جمعیت دانشآموزان استثنایی، استان سوم یا چهارم در کشور است و اکنون ۱۲۰ مدرسه استثنایی در سطح خوزستان در حال فعالیت هستند. این مدارس در همه شهرهای خوزستان فعالاند و توسعه در این حوزه در همه مناطق انجام شده است. از جمله اینکه رشته تربیت بدنی برای دانشآموزان ناشنوای خرمشهر راهاندازی شده است.
ممبینی در خصوص روند حل مشکل ایاب و ذهاب دانشآموزان استثنایی میگوید: هر چند اعتبار دولتی از سوی وزارت آموزش و پرورش برای سرویس این دانشآموزان تامین میشود و بخشی از نیز باید توسط شهرداریها پرداخت شود.
رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی خوزستان ادامه داد: انتظار میرود شهرداریها به وظیفه خود عمل و به سرویس دانشآموزان مشارکت کنند. سال گذشته برخی شهرستانها در این زمینه کمک کردند، اما شهرداری اهواز سال گذشته تنها چهار ون برای این کار اختصاص داد که این تعداد برای نیاز دانشآموزان جوابگو نیست. سال گذشته شهرداری اهواز اعتباری در این زمینه پرداخت نکرد، اما در حال تلاش هستیم امسال هم در زمینه پیشبینی خودروها و هم تامین اعتبارات، کمک کنند.