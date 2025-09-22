رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر همدان گفت: همزمان با شروع سال تحصیلی جدید، ۱۱۰ دستگاه اتوبوس درون شهری برای جابجایی دانش آموزان همدانی اختصاص یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، آقای حیدری بیان کرد: برای تسهیل در جابجایی دانش آموزان باتوجه به ساعات ترافیکی، از ظرفیت ناوگان اتوبوسرانی شهرداری همدان استفاده شده و بخش خصوصی نیز پوشش لازم را دارد.

وی با اشاره به فرارسیدن فصل بازگشایی مدارس و تحمیل بار ترافیکی در این مدت در برخی معابر، افزود: یک راهکار کاهش این معضل، تقویت زیرساخت‌ها در حوزه حمل و نقل عمومی در حوزه اتوبوسرانی، تاکسیرانی و سرویس مدارس است.

این عضو شورای اسلامی شهر همدان با بیان اینکه در بحث سرویس مدارس امسال تغییراتی در شیوه‌نامه اعمال شده است، ادامه داد: ایفای نقش شرکت‌ها به منظور ساماندهی سرویس مدارس را در تغییرات شیوه‌نامه داریم.

حیدری تصریح کرد: اکنون ۱۴ شرکت فعال در حوزه سرویس مدارس از شهرداری پروانه فعالیت اخذ کرده‌اند و مجوز لازم را برای جابجایی دانش آموزان دارند ضمن اینکه امسال نزدیک به هزار و ۵۰۰ خودرو با اخذ مجوز‌های لازم، زیرپوشش این شرکت‌ها همکاری خواهند داشت.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر همدان خواستار اتخاذ تدبیری از سوی استاندار و دستگاه‌های تصمیم‌گیری به منظور شکستن همزمانی ساعت بازگشایی مدارس و ادارات شد و خاطرنشان کرد: این اقدام موجب کاهش بار ترافیکی همزمان با بازگشایی مدارس خواهد شد.

آقای حیدری با بیان اینکه همزمانی ساعت بازگشایی مدارس، ادارات و فعالیت کسبه در نیمه دوم سال موجب پس‌زدگی ترافیکی در برخی معابر می‌شود، یادآور شد: شکستن این همزمانی نقشی چندین برابری در کاهش بار ترافیکی در مقابل تقویت حمل و نقل عمومی ایفا می‌کند.

وی با اشاره به ارائه خدمات رایگان اتوبوسرانی در روز اول مهرماه به مناسبت بازگشایی مدارس، پیشنهاد داد: شهرداری با شناسایی دانش‌آموزان کم بضاعت و ارائه کارت ویژه امکان ارائه خدمت حمل و نقل اتوبوسرانی رایگان طی سال تحصیلی برای آنها فراهم کند.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر همدان افزود: با توجه به اینکه تسهیل حمل و نقل برای توان‌یابان و روشن‌دلان از وظایف مدیریت شهری است، سال گذشته اقدامی به این منظور در راستای ارائه خدمت به این اقشار با ارائه کارت‌های ویژه اتوبوس انجام شد.

وی با اشاره به راه‌اندازی سامانه AVL در بازدید از مرکز مانیتورینگ اتوبوسرانی، بیان کرد: این اقدامات در مدیریت هوشمند ناوگان اتوبوسرانی بسیار موثر بوده و امیدواریم در راستای تکمیل این اقدام با راه‌اندازی اپلیکیشن اتوبوس‌یاب، خدمتی ماندگار به شهروندان در شهر ارائه دهیم.