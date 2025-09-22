یداله رحمانی در نشست شورای آموزش و پرورش فرا رسیدن فصل بازگشایی مدارس و هفته دفاع مقدس را گرامیداشت و گفت: بهره‌برداری از ۵۶ مدرسه در قالب طرح مهر تا مهر دستور کار است.

رحمانی تاکید کرد: طرح‌های مدرسه‌سازی در سطح استان که معطل اعتبار هستند، مشخص و اعتبارات آنها در سازمان نوسازی مدارس پیگیری شود.

وی با اشاره به اینکه طرح مدرسه محوری در دستور کار نهضت سوادآموزی است افزود: باید آمار سوادآموزان در سطح استان مشخص و در جلسه بعدی شورا ارائه شود.

استاندار تصریح کرد: با اقدامات صورت گرفته نرخ باسوادی در بین گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال ۹۷.۲ درصد است که نیاز است تلاش برای باسواد کردن جمعیت هدف در طرح مدرسه محوری ادامه یابد.

رحمانی با تاکید بر جذب به موقع اعتبارات استان، اضافه کرد: بازگرداندن حتی یک ریال از اعتبارات پذیرفتنی نیست و در غیر این صورت مدیران باید پاسخگو باشند.

وی با بیان اینکه معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری بر عملکرد حوزه عمرانی شهرداری‌های استان نظارت کند ادامه داد: در این رابطه کنترل سختگیرانه ضروری است تا از بازگشت منابع جلوگیری شود.

استاندار با اشاره به در پیش بودن سفر رئیس جمهور به استان گفت: سفر رئیس جمهور به استان در آینده نزدیک انجام می‌شود که یکی از برنامه‌های مورد تاکید دکتر پزشکیان عملکرد طرح عدالت در فضای آموزشی است.

رئیس شورای آموزش و پرورش استان عنوان کرد: با توجه به اینکه رئیس جمهور پیگیر این طرح مهم آموزشی است کوچکترین ابهام و قصور اعضای شورای آموزش و پرورش استان در اجرا نشدن این طرح پذیرفتنی نیست.

رحمانی بر تعیین تکلیف هفت مدرسه در قالب طرح نهضت عدالت در فضا‌های آموزشی تاکید کرد و گفت: باید تلاش شود کهگیلویه و بویراحمد در زمینه طرح نهضت عدالت در فضا‌های آموزشی از استان‌های برتر باشد.

وی از رایزنی با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای احداث دو باب مدرسه با مشارکت این وزارتخانه در کهگیلویه و بویراحمد خبر داد و افزود: مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تا حصول نتیجه این موضوع را پیگیری کند.