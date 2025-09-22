به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بوشهر از موافقت با ایجاد نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در شهرستان عسلویه خبر داد.

نصرالله ابراهیمی گفت: این شهرستان با برخورداری از بیشترین تعداد مراکز اقامتی رسمی در سطح استان، به لحاظ کمی و کیفی دارای جایگاه ویژه‌ای است. در حوزه صنایع‌دستی نیز حضور هنرمندان توانمند ظرفیت ارزشمندی است که نیازمند توجه، معرفی و حمایت بیشتری قرار دارد. افزون بر این، میراث‌فرهنگی غنی عسلویه بیانگر پیشینه تاریخی و فرهنگی ارزشمند منطقه است که صیانت از آن اهمیت بسزایی دارد.

ابراهیمی تأکید کرد: ایجاد نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در عسلویه زمینه‌ساز تمرکز بیشتر بر برنامه‌های توسعه‌ای، سامان‌دهی فعالیت‌های حوزه‌های تخصصی و همچنین حمایت هدفمند از بخش خصوصی خواهد بود. بدون تردید این اقدام به شکوفایی گردشگری، تقویت صنایع‌دستی و حفاظت از میراث فرهنگی منجر شده و رونق اقتصادی و اجتماعی شهرستان را به همراه خواهد داشت.