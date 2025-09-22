در واکنش به مواضع شجاعانه ضد صهیونیستی خاویر باردوم، فیلمهای سینمایی «گرگ‌های واشنگتن» و «جایی برای پیر مرد‌ها نیست» از شبکه نمایش روانه پخش می شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در پی موضع‌گیری باردوم علیه جنایات رژیم صهیونیستی در غزه ، شبکه نمایش سیما با تغییر جدول پخش خود، این هفته به جای فیلم‌های دنباله‌دار، فیلم سینمایی «گرگ‌های واشنگتن» را پنج شنبه ساعت ۲۱ و «جایی برای پیرمرد‌ها نیست» را جمعه ساعت ۱۹ پخش خواهد کرد.

فیلم سینمایی «گرگ‌های واشنگتن» به کارگردانی ماریو باروسو پنج شنبه ۳ شهریور ماه ساعت ۲۱ روانه آنتن می‌شود.

در این فیلم می‌بینیم: آلبرتو و میگوئل، دوستانی هستند که یک رستوران را اداره می‌کنند ، البرتو و میگوئل با وجود این اختلافات شدیدی هم دارند؛ تا آنکه یکی از دوستان آنها به نام کلودیو، پول‌هایی را که از راه سرقت ماشین و کلاهبرداری بدست آورده به طور امانت به آنها می‌سپارد.

خاویر باردم، ادوارد فرناندز، ارنستو آلتریو، آلبرتوسن خوان و خوزه سانچو در این فیلم به ایفای نقش پرداختند.

فیلم سینمایی «جایی برای پیرمرد‌ها نیست»

این فیلم که توسط ایتن کوئن و جوئل کوئن کارگردانی شده است، جمعه ۴ شهریور ماه ساعت ۱۹ پخش می‌شود.

از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند می‌توان تامی لی جونز، خاویر باردم، جاش برولین، وودی هارلسون، کلی مک دانلد و گرت دیلاهانت را نام برد.

«جایی برای پیرمرد‌ها نیست» داستان یک شکارچی بنام «لولین ماس» است که روزی بطور اتفاقی با اجساد گروهی از تبهکاران، که بخاطر بهم خوردن معامله مواد مخدر یکدیگر را کشته‌اند رو‌به‌رو می‌شود.

او این ماجرا را به پلیس خبر می‌دهد و…