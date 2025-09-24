به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، بر اساس این اطلاعیه زمان بندی قطع برق به این شرح است:

سمنان

میدان هفت تیر کوچه جم از ساعت ۹ تا ۱۲

شاهرود

محدوده خیابان علم و صنعت در شهرک دانشگاه از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰

حدفاصل پل شهید سردار سلیمانی تا میدان شهید دامغانی در بلوار ۱۲ فروردین از ساعت ۸ تا ۱۲

حدفاصل کوچه هشتم تا چهار راه آیت الله غفاری در خیابان ساحلی شمالی و کوچه چهارم غفاری از ساعت ۱۲ تا ۱۷ا

ایوانکی

خیابان‌های ۲۰ متری قاسمی، امداد، ولیعصر، دانشگاه، خرمشهر و بلوار‌های سرهنگی، مستضعفین و شهید طالقانی از ساعت ۱۳ تا ۱۵