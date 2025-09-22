به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سید محمد بطحایی با اشاره به پایان فصل تابستان و اتمام سفر‌های تابستانی به سواحل شمالی، اظهار کرد: با شروع فصل پاییز، طرح‌های ساماندهی سواحل شمالی به مراحل پایانی خود رسیده و به‌زودی در مراسمی ویژه از عوامل اجرایی این طرح‌ها به‌عنوان خادمان امنیت و آرامش مردم قدردانی خواهد شد.

وی افزود: با برنامه‌ریزی دقیق، بهره‌گیری از ظرفیت‌های محلی، هم‌افزایی بین‌دستگاهی در سه استان مازندران، گیلان و گلستان و تأمین منابع مالی، این طرح در ۲۷ شهر ساحلی اجرا شد و خدمات مطلوبی به مسافران و گردشگران ارائه شد.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور تأکید کرد: با حمایت‌های مالی وزارت کشور، بیش از ۲۱۰۰ ناجی غریق حرفه‌ای و ۵۰۰ نفر از نیرو‌های امداد و نجات هلال احمر و اورژانس در طول خط ساحلی و نقاط پرتردد مستقر شدند. با همکاری دستگاه‌های انتظامی و فرهنگی و علی‌رغم افزایش چشمگیر گردشگران، خوشبختانه این طرح برای دومین سال پیاپی موفق عمل کرد و روند کاهش غرق‌شدگی تثبیت شد.

براساس گزارش مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور، بطحایی در پایان خاطرنشان کرد: با تلاش‌های انجام‌شده، بیش از ۱۱۰۸ شهروند گرفتار در دریا از خطر غرق‌شدگی نجات یافتند که ۱۸۰ نفر از آنها برای دریافت خدمات پزشکی بیشتر به مراکز درمانی منتقل شدند.