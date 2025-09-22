با اجرای طرح ساماندهی سواحل شمال کشور؛
نجات هزار و ۱۰۸ نفر از خطر غرقشدگی
معاون وزیر کشور از نجات ۱۱۰۸ نفر از خطر غرقشدگی در سواحل شمالی کشور با اجرای طرح ساماندهی سواحل برای دومین سال پیاپی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، سید محمد بطحایی با اشاره به پایان فصل تابستان و اتمام سفرهای تابستانی به سواحل شمالی، اظهار کرد: با شروع فصل پاییز، طرحهای ساماندهی سواحل شمالی به مراحل پایانی خود رسیده و بهزودی در مراسمی ویژه از عوامل اجرایی این طرحها بهعنوان خادمان امنیت و آرامش مردم قدردانی خواهد شد.
وی افزود: با برنامهریزی دقیق، بهرهگیری از ظرفیتهای محلی، همافزایی بیندستگاهی در سه استان مازندران، گیلان و گلستان و تأمین منابع مالی، این طرح در ۲۷ شهر ساحلی اجرا شد و خدمات مطلوبی به مسافران و گردشگران ارائه شد.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور تأکید کرد: با حمایتهای مالی وزارت کشور، بیش از ۲۱۰۰ ناجی غریق حرفهای و ۵۰۰ نفر از نیروهای امداد و نجات هلال احمر و اورژانس در طول خط ساحلی و نقاط پرتردد مستقر شدند. با همکاری دستگاههای انتظامی و فرهنگی و علیرغم افزایش چشمگیر گردشگران، خوشبختانه این طرح برای دومین سال پیاپی موفق عمل کرد و روند کاهش غرقشدگی تثبیت شد.
براساس گزارش مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور، بطحایی در پایان خاطرنشان کرد: با تلاشهای انجامشده، بیش از ۱۱۰۸ شهروند گرفتار در دریا از خطر غرقشدگی نجات یافتند که ۱۸۰ نفر از آنها برای دریافت خدمات پزشکی بیشتر به مراکز درمانی منتقل شدند.