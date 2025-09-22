ایستگاههای پمپاژ ایلام نیازمند اعتبار
مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی استان ایلام از نیاز به ۴ هزار میلیارد تومان برای تکمیل ایستگاههای پمپاژ ایلام خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «تورج کرمی» مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی استان ایلام از پیشرفت مطلوب طرحهای آبیاری و ایستگاههای پمپاژ در استان خبر داد و اظهار داشت: از سال ۱۳۹۰ تاکنون بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان در این بخش هزینه شده و هماکنون ۱۵ ایستگاه پمپاژ در دست اجرا داریم که برای تکمیل آنها حدود ۴ همت اعتبار نیاز است.
وی با اشاره به طرح آبیاری داجیوند با ۵۰ درصد پیشرفت بهعنوان یکی از طرح های مهم استان افزود: در این طرح تاکنون بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه شده، ۸۰ دستگاه الکتروموتور نصب و ایستگاهها و حدود ۱۰ کیلومتر از خط اصلی اجرا و همچنین دو مخزن ذخیره آب به بهرهبرداری رسیده است.
کرمی ادامه داد: در صورت تخصیص ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر، مرحله نخست این طرح با وسعت یکهزار و ۲۵۰ هکتار در سال آینده به بهرهبرداری خواهد رسید.
مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی استان ایلام از پیشبینی فرماندار برای تأمین ۲۰ میلیارد تومان اعتبار از محل سفر اخیر ریاست جمهوری به استان تقدیر کرد و یادآور شد: امیدواریم با تأمین کامل اعتبارات، این طرح طبق زمانبندی به بهرهبرداری برسد.