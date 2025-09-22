نماینده ولی‌فقیه در استان، و استاندار زنجان، در پیامی مشترک، آغاز هفته پرافتخار دفاع مقدس، به مردم شهیدپرور و سرافراز استان تبریک گفتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ در این پیام آمده است؛ مردم شریف و شهید پرور استان زنجان، ضمن عرض تبریک فرا رسیدن هفته دفاع مقدس که یادآور هشت سال مقاومت، ایثار و ایستادگی ملت بزرگ ایران و جانفشانی‌ها و از خود گذشتگی‌های شهدا، جانبازان و ایثارگران در برابر تجاوز آشکار دشمن بعثی با حمایت و پشتیبانی دو ابر قدرت شرق و غرب زمان بود، فرصتی مغتنم است تا همزمان شکوه، حماسه و مقاومت فراموش نشدنی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهونیستی بر علیه ایران را گرامی بداریم.

تلفیق این دو رویداد تاریخی، اگر چه در مقیاس زمانی و گستره جغرافیایی متفاوت رخ دادند، اما در تار و پود روحیه مقاومت و صیانت از تمامیت ارضی، استقلال، وحدت و همبستگی ملی و عشق به میهن، پیوند عمیق و ناگسستنی دارد، هفته دفاع مقدس یادآوری بزرگترین آزمون تاریخ معاصر ایران اسلامی است. دورانی که ملت ایران از پیر و جوان، زن و مرد در برابر تهاجم همه جانبه رژیم بعثی و حامیان جهانی آن با تکیه بر ایمان، غیرت دینی، عشق به وطن و رهبری و هدایت امام (ره) حماسه بی بدیل و جاودانه را خلق کردند.

جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، سند دیگری بر روحیه مقاومت مردمی در برابر تهاجم خارجی بود. این واقع جلوه‌ای از عزم و اراده‌ای است که در دوران دفاع مقدس شاهد آن بودیم.

ملت بزرگ ایران، در دفاع مقدس و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه درس‌های گرانبهای نهفته که چراغ راه آینده خواهد بود. خود باوری و تکیه بر توان داخلی، مقاومت در برابر هر تهاجم خارجی، حفظ وحدت و انسجام ملی و اتحاد برای ایران قوی و حمایت از رهبری، وحدت ملی کشور در هر دو حادثه ناشی از احساس مشترک تعلق به یک سرزمین، دفاع از هویت ملی و اعتقادات دینی بود.

این رویداد‌ها به مردم ایران آموخت که در هر تهدید بیگانه بر علیه سرزمین بزرگ ایران باعث کنار گذاشتن اختلافات، افزایش اتحاد داخلی گردیده و تقویت سرمایه اجتماعی را بدنبال داشته است.

دفاع مقدس تنها یک رخداد و خاطره تاریخی نیست، بلکه یک مکتب فکری است، مکتبی که از واقعه عاشورا نشأت گرفته و همواره راهنمایی در مسیر تحقق اهداف بلند انقلاب اسلامی و پاسداری از ارزش‌های والای انسانی بوده و جنگ ۱۲ روزه نیز بخشی از این مکتب شیعی در مسیر تاریخ بوده است.

از خداوند متعال عزت و سربلندی ملت بزرگ ایران خصوصاً مردم عزیز استان زنجان در سایه توجهات حضرت ولیعصر (عج) و مدیریت کم نظیر رهبر معظم انقلاب اسلامی را خواهانیم.