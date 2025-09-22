به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید، شبکه آموزش سیما ویژه برنامه‌ای با عنوان «نوروز دانش» را از ۲۷ شهریور تا ۳ مهرماه به مدت یک هفته روی آنتن می‌برد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این برنامه از صبح تا شب، هر یک ربع یک‌بار، در قالب آیتم‌های مختلف و به‌صورت زنده پخش می‌شود و با اجرای MC و حضور مهمانان و کارشناسان حوزه آموزش‌وپرورش به بازگشایی مدارس می‌پردازد.

تهیه‌کننده برنامه «نوروز دانش»، درباره اهداف این ویژه‌ برنامه گفت: ما تلاش می‌کنیم در این برنامه علاوه بر مهارت‌های سخت، به مهارت‌های نرم کودکان و نوجوانان نیز توجه کنیم و طی هفته‌های اخیر تمرکزمان روی بازگشایی مدارس بوده و می‌کوشیم به دانش‌آموزان بیاموزیم که چگونه با مشکلات درسی کنار بیایند، دوست‌های جدید پیدا کنند و با موقعیت‌های تازه سازگار شوند.

آرمین عابدینی افزود: این مهارت‌ها فقط برای دانش‌آموزان نیست؛ والدین هم باید بتوانند با تقویت مهارت‌های نرم خودشان بر نگرانی‌های ناشی از شروع سال تحصیلی غلبه کنند و در طول سال همراه فرزندان باشند، رسانه می‌تواند در آموزش این مهارت‌ها سهم مهمی ایفا کند.

وی همچنین بر اهمیت تصویرسازی مثبت از مدرسه در رسانه و توجه شبکه اموزش به این موضوع تأکید کرد و گفت: شبکه آموزش تلاش دارد مدرسه را به‌عنوان فضایی مطلوب و امیدبخش برای دانش‌آموزان معرفی کند.

هر سال با شروع سال تحصیلی، نقش رسانه در تقویت تعامل میان خانواده‌ها، دانش‌آموزان و مدارس بیش از پیش برجسته می‌شود.

برنامه «نوروز دانش» با اجرای حسین کربلایی طاهر و حامد مهربانی به صورت MC از ساعت از ۹ صبح تا ۲۱ روی آنتن می‌رود.