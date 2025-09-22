برداشت ۷۵ هزار تن سیب از باغات لرستان
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان از برداشت ۷۵ هزار تن سیب از باغات این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،محمدحسن کیانی فر، با اشاره به ۴ هزار هکتار باغ سیب در استان اظهار کرد: بیشترین سطح زیر کشت مربوط به سیب پاییزه از انواع گلدن دلیشز، رد دلیشز و گرانی اسمیت است.
وی با اشاره به برداشت سالانه بیش از ۷۵ هزار تن سیب از باغات استان، افزود: این میزان تولید، لرستان را در زمره ۱۰ استان برتر کشور در تولید سیب قرار داده است.
کیانی فر خاطرنشان کرد: شهرستان بروجرد با دارابودن حدود ۲۰۰۰ هکتار باغ سیب، اصلیترین قطب تولید این محصول در استان محسوب میشود که به دلیل شرایط آبوهوایی مطلوب، سیب تولیدی آن از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است .
به گفته وی بیش از ۳۰۰۰ بهرهبردار در حوزه باغات سیب در استان فعالیت دارند.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان تصریح کرد: نبود سردخانههای اولیه و انباری، عدم ایجاد بازارهای تضمینی خرید و تسهیلنشدن فرایند صادرات از مهمترین چالشهای پیشروی باغداران سیب در استان است .
کیانی فر تأکید کرد: برای توسعه پایدار این بخش و افزایش سوددهی برای باغداران، راهاندازی صنایع تبدیلی و توسعه زیرساختهای نگهداری و فراوری محصول ضروری است.