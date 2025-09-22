پخش زنده
۳۱ شهریور ۱۳۵۹، نقطهای ماندگار در تاریخ ایران اسلامی است روزی که مرزداران تا پای جان برای وطن مقاومت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ ۳۱ شهریور ۱۳۵۹، نقطهای ماندگار در تاریخ ایران اسلامی است؛ روزی که رژیم بعث عراق با حمایت قدرتهای استکباری به مرزهای کشورمان حمله کرد و جنگی هشتساله را رقم زد.
مردمان روستاهای مرزی آبادان و خرمشهر از نخستین شاهدان این تجاوز بودند و روایتهای آنان همچنان سندی زنده از مقاومت ملت ایران است.
در نخستین ساعات ۳۱ شهریور ۱۳۵۹، صدای غرش توپخانه دشمن و ریزش خمپارهها سکوت روستاهای مرزی آبادان و خرمشهر را شکست. خانههای گِلی، نخلستانها و زمینهای کشاورزی نخستین هدف حملات دشمن قرار گرفتند و بسیاری از خانوادهها ناچار به ترک دیار خود شدند.
با وجود این شرایط سخت، بسیاری از اهالی روستاها در کنار رزمندگان ایستادند و با جان و دل از خاک میهن دفاع کردند. روایتهای آنان از روزهای پرالتهاب جنگ، از پناهدادن و حمایت نیروهای مردمی و سپاهی گرفته تا رساندن آب و غذا به رزمندگان، نمونهای از ایثار و همبستگی ملی است.
ساکنان روستاهای مرزی میگویند: نخستین روزهای جنگ، گرچه با ترس و ویرانی همراه بود، اما هیچگاه امید و ایمانمان به پیروزی کم نشد. ما شاهد بودیم که چگونه جوانان بیادعا از همین کوچهها و نخلستانها راهی جبهه شدند و در برابر دشمن ایستادند.
امروز، پس از گذشت ۴۵ سال، این روایتها همچنان زنده است و به نسل جوان منتقل میشود؛ تا بدانند که دفاع مقدس و ایستادگی و مقاومت در دل روستاهای مرزی معنا یافت.
یاد و خاطره شهدای روستاهای آبادان و خرمشهر، همچون ستارههایی در آسمان حماسه ایران میدرخشد و سندی ماندگار از فداکاری ملتی است که در برابر تجاوز دشمن یکپارچه ایستاد.