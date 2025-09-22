\u00a0\u062f\u0648\u0631\u0627\u0646 \u0634\u0639\u0631 \u0648 \u0627\u062f\u0628 \u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc\u060c \u0635\u062f\u200c\u0647\u0627 \u0633\u062e\u0646\u0648\u0631 \u0628\u0632\u0631\u06af \u0628\u0647 \u062e\u0648\u062f \u062f\u06cc\u062f\u0647 \u0648 \u062f\u0631 \u062f\u0648\u0631\u0627\u0646 \u0645\u0639\u0627\u0635\u0631 \u0628\u0631 \u0627\u0646\u062f\u06cc\u0634\u0647 \u0628\u0627\u0631\u06cc\u06a9 \u0634\u0627\u0639\u0631\u06cc \u062a\u0648\u0627\u0646\u0645\u0646\u062f \u0647\u0645\u0686\u0648\u0646 \u0627\u0633\u062a\u0627\u062f \u0645\u062d\u0645\u062f\u062d\u0633\u06cc\u0646 \u0634\u0647\u0631\u06cc\u0627\u0631 \u0631\u0633\u06cc\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\u0639\u0637\u06cc\u0647 \u0631\u0636\u0627\u06cc\u06cc \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0645\u06cc \u062f\u0647\u062f\u061b\n